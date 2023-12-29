Смотрите, как выглядят украинские рождественские монеты разных лет: фото

Как выглядят украинские рождественские монеты

Многие годы Национальный банк радует коллекционеров великолепными памятными монетами разных номиналов, дизайнов и даже форм. Изготовлены они как из драгоценных металлов, так и нет, так что каждый найдет вариант себе по карману.

"Дарить монеты на праздники - отличная идея, поэтому нумизматическую продукцию чеканят во всем мире. Не отстает и Нацбанк Украины - за последние десятилетия учреждение выпустило немало монет на любой кошелек и вкус", - пишут коллекционеры.

"Рождество Христово" 1999 года

В 1999 году НБУ ввел в обращение памятные монеты "Рождество Христово" в таких номиналах: 5 грн из нейзильбера, 10 - из серебра и 50 - из золота. Рыночная стоимость последней сегодня составляет 50 тыс. грн.

Вот так выглядит рождественская монета (фото: skupkamonet.com.ua)

"К новогодним праздникам" 2018 год

В 20218 году Нацбанк выпустил монету "К новогодним праздникам" номиналом 5 грн из нейзильбера с тампопечатью. Ее реверс украшает рождественская звезда - традиционный атрибут обряда колядования.

Вот так выглядит рождественская монета (фото: violity.com/ru)

"Щедрик" 2016 год

К 100-летию первого исполнения произведения Николая Леонтовича "Щедрик" хором Киевского университета НБУ в 2016 году выдал памятную монету в нейзильбере и серебре номиналом 5 гривен.

Вот так смотрится рождественская монета (фото: icoins.com.ua)

Вот так выглядит рождественская монета (фото: izi.ua)

"Щедрик" 2023 год

В декабре 2023 года НБУ представил коллекцию "Щедрик" из трех серебряных монет, которую впервые в истории сделали в форме колокольчика.

Коллекция из трех серебряных монет (фото: Елена Владыко/пресс-центр НБУ)