Смотрите, как выглядят украинские рождественские монеты разных лет: фото

Памятные монеты принято выпускать к праздникам или для почитания выдающегося событии. Украинская нумизматика имеет много уникальных серий, которые включают экземпляры из золота и серебра, а также из нейзильбера.
О том, как выглядят украинские рождественские монеты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Violity Instagram.
Многие годы Национальный банк радует коллекционеров великолепными памятными монетами разных номиналов, дизайнов и даже форм. Изготовлены они как из драгоценных металлов, так и нет, так что каждый найдет вариант себе по карману.
"Дарить монеты на праздники - отличная идея, поэтому нумизматическую продукцию чеканят во всем мире. Не отстает и Нацбанк Украины - за последние десятилетия учреждение выпустило немало монет на любой кошелек и вкус", - пишут коллекционеры.
В 1999 году НБУ ввел в обращение памятные монеты "Рождество Христово" в таких номиналах: 5 грн из нейзильбера, 10 - из серебра и 50 - из золота. Рыночная стоимость последней сегодня составляет 50 тыс. грн.
Вот так выглядит рождественская монета (фото: skupkamonet.com.ua)
В 20218 году Нацбанк выпустил монету "К новогодним праздникам" номиналом 5 грн из нейзильбера с тампопечатью. Ее реверс украшает рождественская звезда - традиционный атрибут обряда колядования.
К 100-летию первого исполнения произведения Николая Леонтовича "Щедрик" хором Киевского университета НБУ в 2016 году выдал памятную монету в нейзильбере и серебре номиналом 5 гривен.
Вот так смотрится рождественская монета (фото: icoins.com.ua)
В декабре 2023 года НБУ представил коллекцию "Щедрик" из трех серебряных монет, которую впервые в истории сделали в форме колокольчика.
Раньше мы показывали, как выглядят украинские рождественские открытки 100-летней давности.
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