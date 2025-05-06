Дихальна вправа, яку потрібно робити щоранку в ліжку для боротьби зі стресом

У сучасному ритмі життя, коли стрес може виникати щодня, навіть кілька хвилин спокою можуть стати порятунком. Існує проста дихальна вправа, яку можна виконувати просто в ліжку - вона допомагає заспокоїти розум та знизити рівень тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today.
Вранці часто люди поспішають на роботу, тому не вистачає часу на медитацію чи інше заняття. Якщо у вас попереду насичений чи стресовий день, варто приділити хвилинку, щоб подихати та перезавантажитися.
Дихальна вправа займе лише одну хвилину і її можна виконувати прямо в ліжку.
Ось як її виконати:
Перший підхід до вдихів, під час якого ви зосереджуєтеся на підйомі та опусканні живота - це практика глибокого дихання, яка допомагає викликати реакцію розслаблення. Вона тренує тіло та розум відчувати себе в безпеці, спокійно та здатними рухатися повільно та цілеспрямовано.
Другий підхід до дихання, під час якого ви зосереджуєтеся на розширенні грудної клітки, є більш розширюваним, і ви ніби запрошуєте енергію та оптимізм у свій день.
Спробуйте цю дихальну техніку, перш ніж вставати з ліжка, і помітите, як вона змінює тон не лише ранку, а й усього дня.
Фізична активність
Коротка прогулянка, стрибки, присідання або навіть потягування - допомагають "випустити" надлишок енергії та зняти напругу.
Контраст води
Вмийтеся холодною водою або прийміть контрастний душ - це стимулює нервову систему та освіжає розум.
Техніка заземлення
Спочатку озирніться навколо та назвіть:
Це допомагає "повернутись" у теперішній момент.
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