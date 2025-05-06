Дыхательное упражнение, которое нужно делать каждое утро в постели для борьбы со стрессом

В современном ритме жизни, когда стресс может возникать ежедневно, даже несколько минут покоя могут стать спасением. Существует простое дыхательное упражнение, которое можно выполнять прямо в постели - оно помогает успокоить ум и снизить уровень тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Today.
Утром часто люди спешат на работу, поэтому не хватает времени на медитацию или другое занятие. Если у вас впереди насыщенный или стрессовый день, стоит уделить минутку, чтобы подышать и перезагрузиться.
Дыхательное упражнение займет всего одну минуту и его можно выполнять прямо в постели.
Вот как его выполнить:
Первый подход к вдохам, во время которого вы сосредотачиваетесь на подъеме и опускании живота - это практика глубокого дыхания, которая помогает вызвать реакцию расслабления. Она тренирует тело и разум чувствовать себя в безопасности, спокойно и способными двигаться медленно и целенаправленно.
Второй подход к дыханию, во время которого вы сосредотачиваетесь на расширении грудной клетки, является более расширяющимся, и вы как бы приглашаете энергию и оптимизм в свой день.
Попробуйте эту дыхательную технику, прежде чем вставать с постели, и заметите, как она меняет тон не только утра, но и всего дня.
Физическая активность
Короткая прогулка, прыжки, приседания или даже потягивания - помогают "выпустить" избыток энергии и снять напряжение.
Контраст воды
Умойтесь холодной водой или примите контрастный душ - это стимулирует нервную систему и освежает ум.
Техника заземления
Сначала оглянитесь вокруг и назовите:
Это помогает "вернуться" в настоящий момент.
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