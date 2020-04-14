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Диетологи назвали самую полезную еду во время пандемии коронавируса

STYLERКоронавирус    14.04.2020 - 13:02
Диетологи назвали самую полезную еду во время пандемии коронавируса
Диетологи дали советы на время карантина (коллаж: РБК-Украина)

Ученые составили список продуктов, которые помогут предотвратить заражение коронавирусом

Ученые и диетологи назвали самые полезные продукты, которые нужно обязательно включить в свой рацион во время карантина из-за коронавируса в мире.

В частности, по словам экспертов, в рационе каждого украинца должны присутствовать свежие овощи и фрукты. Их нужно употреблять в пищу не менее 400 грамм в сутки. Также важными элементами питания являются цельнозерновой или отрубной хлеб, растительное масло и обязательно – яйца, которые желательно есть 3-4 раза в неделю.

Кроме того, диетологи настоятельно рекомендуют различные витаминно-минеральные комплексы в составе биологически активных добавок к пище. При этом, говорят ученые, желательно выбирать БАД с успокаивающим действием.

Диетологи назвали самую полезную еду во время пандемии коронавируса

Диетологи назвали самую полезную еду на время карантина (фото: pixabay.com)

Также украинцам советуют пить не менее двух литров чистой воды в сутки. А если вам захотелось мяса и рыбы, то лучше отдайте предпочтение нежирным сортам этих продуктов. Также нежирными должны быть молоко и другие молочные продукты.

А вот газировку, мучное (сладости с сахаром), колбасу всех видов, майонез, фастфуд и чипсы диетологи настоятельно рекомендуют вовсе исключить из своего рациона.

Ранее мы писали, что коронавирус оказался в десять раз опаснее.

Также украинцам рассказали, когда в стране ждать всплеска коронавируса. Виктор Ляшко назвал дату.

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