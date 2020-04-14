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Дієтологи назвали найкориснішу їжу під час пандемії коронавіруса

STYLERКоронавірус    14.04.2020 - 13:02
Дієтологи назвали найкориснішу їжу під час пандемії коронавіруса
Дієтологи дали поради на час карантину (колаж: РБК-Україна)

Учені склали список продуктів, які допоможуть запобігти зараженню коронавірусом

Вчені та дієтологи назвали найкорисніші продукти, які потрібно обов'язково включити у свій раціон під час карантину через коронавірус у світі.

Зокрема, за словами експертів, у раціоні кожного українця мають бути свіжі овочі і фрукти. Їх потрібно вживати в їжу не менше 400 грамів на добу. Також важливими елементами живлення є цільнозерновий або висівковий хліб, олія і обов'язково – яйця, які бажано їсти 3-4 рази на тиждень.

Крім того, дієтологи настійно рекомендують різні вітамінно-мінеральні комплекси у складі біологічно активних добавок до їжі. При цьому, кажуть вчені, бажано вибирати БАД із заспокійливою дією.

Дієтологи назвали найкориснішу їжу під час пандемії коронавіруса

Дієтологи назвали найкориснішу їжу на час карантину (фото: pixabay.com)

Також українцям радять пити не менше двох літрів чистої води на добу. А якщо вам захотілося м'яса і риби, то краще віддайте перевагу нежирним сортам цих продуктів. Також повинні бути нежирними молоко та інші молочні продукти.

А ось газовану воду, борошняне (солодощі з цукром), ковбасу всіх видів, майонез, фастфуд і чіпси дієтологи настійно рекомендують зовсім виключити зі свого раціону.

Раніше ми писали, що коронавірус виявився в десять разів небезпечніше.

Також українцям розповіли, коли в країні чекати сплеску коронавіруса. Віктор Ляшко назвав дату.

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