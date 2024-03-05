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Дієтолог розповіла, чи можна приймати вітаміни на голодний шлунок: це важливо знати

Як правильно приймати вітаміни (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вітаміни є важливими речовинами, необхідними для підтримки здоров’я і нормального функціонування організму. Вони відіграють ключову роль в обміні речовин. Важливо знати, що станеться, якщо приймати вітаміни на голодний шлунок.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.

Як правильно приймати вітаміни

еякі типи вітамінів, зокрема такі як вітаміни A, D, E і K, "можуть бути особливо жорсткими натщесерце та можуть призвести до шлунково-кишкових проблем". Зазвичай рекомендується приймати ці типи вітамінів з їжею, щоб допомогти пом’якшити побічні ефекти та покращити засвоєння.

Як вибрати 

Вітаміни - це біологічно активні речовини. Перед тим, як обрати, які саме вітаміни вам найбільш необхідні, варто дотримуватися таких порад:

  • Консультація з лікарем - перш і головне, перед тим як почати приймати будь-які вітаміни, зокрема вітамінні комплекси, рекомендується проконсультуватися з лікарем. Він зможе визначити, які саме вітаміни вам потрібні, враховуючи ваш стан здоров’я та особливості організму
  • Різноманітність дієти - постарайтеся збалансувати раціон, включаючи різні види продуктів. Споживання різноманітних продуктів допомагає отримувати всі необхідні вітаміни з їжею
  • Якість продуктів - обирайте якісні продукти, оскільки якість сировини впливає на вміст вітамінів

Правила споживання вітамінів

Щоб вітаміни добре засвоювались, необхідно:

  • Дотримуватись дозування - для кожного вітаміну існує оптимальна добова доза, якої слід дотримуватися. Надмірне споживання певних вітамінів може бути шкідливим для здоров’я
  • Час прийому - деякі вітаміни найкраще засвоюються в певний час дня або разом з їжею.
  • Комбінування вітамінів - деякі вітаміни взаємодіють між собою, підсилюючи або послаблюючи дію один одного. Тому важливо знати, які вітаміни можна комбінувати, а які - ні

Раніше ми повідомляли, які вітаміни найкраще приймати для нервової системи.

Також ми писали про найздоровішу їжу у світі.

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