Дієтолог розповіла, чи можна приймати вітаміни на голодний шлунок: це важливо знати

Вітаміни є важливими речовинами, необхідними для підтримки здоров’я і нормального функціонування організму. Вони відіграють ключову роль в обміні речовин. Важливо знати, що станеться, якщо приймати вітаміни на голодний шлунок.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.
Як правильно приймати вітаміни
еякі типи вітамінів, зокрема такі як вітаміни A, D, E і K, "можуть бути особливо жорсткими натщесерце та можуть призвести до шлунково-кишкових проблем". Зазвичай рекомендується приймати ці типи вітамінів з їжею, щоб допомогти пом’якшити побічні ефекти та покращити засвоєння.
Як вибрати
Вітаміни - це біологічно активні речовини. Перед тим, як обрати, які саме вітаміни вам найбільш необхідні, варто дотримуватися таких порад:
Консультація з лікарем - перш і головне, перед тим як почати приймати будь-які вітаміни, зокрема вітамінні комплекси, рекомендується проконсультуватися з лікарем. Він зможе визначити, які саме вітаміни вам потрібні, враховуючи ваш стан здоров’я та особливості організму
Різноманітність дієти - постарайтеся збалансувати раціон, включаючи різні види продуктів. Споживання різноманітних продуктів допомагає отримувати всі необхідні вітаміни з їжею
Якість продуктів - обирайте якісні продукти, оскільки якість сировини впливає на вміст вітамінів
Правила споживання вітамінів
Щоб вітаміни добре засвоювались, необхідно:
Дотримуватись дозування - для кожного вітаміну існує оптимальна добова доза, якої слід дотримуватися. Надмірне споживання певних вітамінів може бути шкідливим для здоров’я
Час прийому - деякі вітаміни найкраще засвоюються в певний час дня або разом з їжею.
Комбінування вітамінів - деякі вітаміни взаємодіють між собою, підсилюючи або послаблюючи дію один одного. Тому важливо знати, які вітаміни можна комбінувати, а які - ні