Диетолог рассказала, можно ли принимать витамины на голодный желудок: это важно знать

Как правильно принимать витамины

типы витаминов, в частности такие как витамины A, D, E и K, "могут быть особенно жесткими натощак и могут привести к желудочно-кишечным проблемам". Обычно рекомендуется принимать эти типы витаминов с пищей, чтобы помочь смягчить побочные эффекты и улучшить усвоение.

Как выбрать

Витамины - это биологически активные вещества. Перед тем, как выбрать, какие именно витамины вам наиболее необходимы, следует следовать таким советам:

Консультация с врачом - прежде и главное, перед тем как начать принимать любые витамины, в частности витаминные комплексы, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Он сможет определить, какие именно витамины вам нужны, учитывая ваше состояние здоровья и особенности организма

Разнообразие диеты - постарайтесь сбалансировать рацион, включая разные виды продуктов. Потребление различных продуктов помогает получать все необходимые витамины с едой

Качество продуктов - выбирайте качественные продукты, поскольку качество сырья влияет на содержание витаминов

Правила потребления витаминов

Чтобы витамины хорошо усваивались, необходимо: