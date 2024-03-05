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Диетолог рассказала, можно ли принимать витамины на голодный желудок: это важно знать

Как правильно принимать витамины (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Витамины являются важными веществами, необходимыми для поддержания здоровья и нормального функционирования организма. Они играют ключевую роль в обмене веществ. Важно знать, что произойдет, если принимать витамины на голодный желудок.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.

Как правильно принимать витамины

типы витаминов, в частности такие как витамины A, D, E и K, "могут быть особенно жесткими натощак и могут привести к желудочно-кишечным проблемам". Обычно рекомендуется принимать эти типы витаминов с пищей, чтобы помочь смягчить побочные эффекты и улучшить усвоение.

Как выбрать 

Витамины - это биологически активные вещества. Перед тем, как выбрать, какие именно витамины вам наиболее необходимы, следует следовать таким советам:

  • Консультация с врачом - прежде и главное, перед тем как начать принимать любые витамины, в частности витаминные комплексы, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Он сможет определить, какие именно витамины вам нужны, учитывая ваше состояние здоровья и особенности организма
  • Разнообразие диеты - постарайтесь сбалансировать рацион, включая разные виды продуктов. Потребление различных продуктов помогает получать все необходимые витамины с едой
  • Качество продуктов - выбирайте качественные продукты, поскольку качество сырья влияет на содержание витаминов

Правила потребления витаминов

Чтобы витамины хорошо усваивались, необходимо:

  • Соблюдать дозировку - для каждого витамина существует оптимальная суточная доза, которую следует соблюдать. Чрезмерное потребление определенных витаминов может быть вредным для здоровья
  • Время приема - некоторые витамины лучше всего усваиваются в определенное время дня или вместе с едой
  • Комбинирование витаминов - некоторые витамины взаимодействуют между собой, усиливая или ослабляя действие друг друга. Поэтому важно знать, какие витамины можно комбинировать, а какие - нет
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