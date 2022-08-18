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Диетолог рассказала, как нельзя готовить овощи, чтобы не навредить здоровью

Жареные овощи вредны для здоровья (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Овощи приносят большое количество пользы для здоровья. Они поддерживают здоровье сердца, костей, кожи и глаз. Однако, по словам специалистов, самым большим врагом для организма являются жареные овощи.

Об этом пишет TatThis, NotThat.

Диетолог Молли Хембри утверждает, что питательные вещества в овощах остаются неизменными, но то, как человек их готовит, делает их вредными.

Исследования показывают, что жареная пища, включая жареные овощи, вредна для здоровья. Если часто употреблять такую пищу, то увеличивается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, потребление жареной пищи более двух раз в неделю связано с более высоким риском развития диабета типа 2, сердечной недостаточности, ожирения, инсульта и гипертонии.

Молли Хэмбри рекомендует держаться подальше от пищи, приготовленной в большом количестве масла. При этом отмечает, что овощи можно есть не только в чистом виде.

"Например, брокколи с небольшим количеством сыра - это абсолютно нормально. А вот маленькие кусочки овощей в тоннах зажаренной панировки - это совсем другое", - сказала диетолог.

Стоит избегать блюд, которые приготовлены во фритюре в заведениях общественного питания, где одно и то же масло нагревается много раз. Эксперт советует избегать перегревания масла и дома. Если оно начинает дымить или гореть - значит масло перегрелось. Также следует помнить, что жарить нужно на хорошо разогретом масле: это уменьшает содержание жиров в блюдах.

Раньше мы называли вредные продукты, которые никогда не стоит есть.

Также мы писали, какая еда может сократить продолжительность жизни.

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диетолог