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Дієтолог розповіла, як не можна готувати овочі, щоб не нашкодити здоров'ю

Смажені овочі шкідливі для здоров'я (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Овочі приносять велику кількість користі для здоров'я. Вони підтримують здоров’я серця, кісток, шкіри та очей. Однак, за словами фахівців, найбільшим ворогом для організму є смажені овочі.

Про це пише TatThis, NotThat.

Дієтолог Моллі Хембрі стверджує, що поживні речовини в овочах залишаються незмінними, але те, як людина їх готує, робить їх шкідливими.

Дослідження показують, що смажена їжа, включаючи смажені овочі, шкідлива для здоров’я. Якщо часто вживати таку їжу, то збільшується ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

Крім того, споживання смаженої їжі більше двох разів на тиждень пов’язане з вищим ризиком розвитку діабету 2 типу, серцевої недостатності, ожиріння, інсульту та гіпертонії.

Моллі Хембрі рекомендує триматися подалі від їжі, приготовленої у великій кількості олії. При цьому зазначає, що овочі можна їсти не лише у чистому вигляді.

"Наприклад, броколі з невеликою кількістю сиру - це абсолютно нормально. А ось маленькі шматочки овочів у тоннах засмаженої паніровки - це зовсім інше", - сказала дієтолог.

Варто уникати страв, які приготовані у фритюрі в закладах громадського харчування, де одна й та ж олія нагрівається багато разів. Експерт радить уникати перегрівання олії й вдома. Якщо вона починає диміти або горіти - значить олія перегрілася. Також слід пам’ятати, що смажити потрібно на добре розігрітій олії: це зменшує вміст жирів у стравах.

Раніше ми називали шкідливі продукти, які ніколи не варто їсти.

Також ми писали, яка їжа може скоротити тривалість життя.

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дієтолог