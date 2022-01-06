Названы вредные продукты, которые никогда не стоит есть: откажитесь от них

Многие любимые продукты могут нанести организму большой вред. К тому же такой может оказаться даже совершенно обычная, повседневная пища, которую мы потребляем ежедневно. Поэтому нужно пересмотреть свой рацион и найти полезные альтернативы.

Какие продукты лучше не есть рассказали в американском издании Eat this not that.

Треугольные чипсы

Такой снэк часто покупают на вечеринки. В его составе много разнообразных компонентов, но ни один из них нет никакой пользы. Если там были какие-то натуральные продукты, то после длительной обработки они стали пустыми. Такую пищу лучше заменить на попкорн.

Содовая

Напиток содержит много веществ, которые могут нанести серьезный вред организму. Если вода окрашена, она точно содержит фосфорную кислоту, которая плохо влияет на здоровье костей.

От такой воды лучше отказаться, а выпить можно обычную минеральную.

Белые макароны

Потреблять нужно те макароны, которые сделаны из цельнозерновой муки. В частности, они содержат много клетчатки и совсем не навредят фигуре.

Какие продукты запрещено употреблять (pixabay)

Белая мука

Так, цельнозерновую муку тщательно очищают и обрабатывают и вся полезная клетчатка, в которой так нуждается наш организм, теряется.

А получение достаточного количества клетчатки важно в любой диете, поскольку оно помогает снизить уровень холестерина, ускоряет потерю веса и способствует выведению отходов. Поэтому обращайте внимание на то, чтобы мучные продукты были изготовлены именно из такой муки.

Сладкое вино

Как известно, чем слаще вино, тем больше в нем калорий. Сладкие десертные вина имеют примерно 225 калорий или более. Три бокала вина во время ужина могут легко добавить около 400 дополнительных калорий.

Какие продукты запрещено употреблять (pixabay)

Кофе

Кофеин очень важен для организма и калориен. Напитки на основе кофе имеют много разнообразных компонентов. Например, тыквенный латте со специями содержит 380 калорий, 14 г жира и 50 г сахара.

Круассаны

Такая пища может вызвать вздутие живота. А если в составе есть еще и масляный крем, то для организма это будет слишком калорийно. Все потому, что лишь такая начинка содержит 310 калорий.

Сливочный сыр

Так, две столовые ложки сливочного сыра содержат 100 калорий, 9 граммов жира и 6 граммов насыщенных жиров. Поэтому в таком продукте нет полезных компонентов. И количество кальция, который есть в натуральном сыре, сводится к нулю.

Пиво

Такой напиток богат на жидкие углеводы. К тому же во время длительного употребления может увеличиться кишечник.

Какие продукты запрещено употреблять (pixabay)

Соус барбекю

Две столовые ложки соуса барбекю содержат 100 калорий, более 10 граммов сахара и 22 грамма углеводов. Поэтому такой соус не является полезным и от него лучше вообще отказаться.