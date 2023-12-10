Дієтолог пояснив, як без препаратів зменшити біль при артриті

Багато українців старшого віку страждають від артриту. На щастя, зменшити його прояви можна не лише за допомогою ліків, які часто мають побічні ефекти. Дуже помічними при цій хворобі є рослинні екстракти виготовлені з олії авокадо та сої.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця у Facebook .

Як полегшити прояви артриту

"Артрит є надзвичайно поширеним патологічним станом, особливо у людей старшого віку. Зазвичай патологія суглобів не є єдиною в них і препарати для її лікування знаходять місце у довгому переліку лікарських засобів, кожен з яких потенційно несе небезпеку побічних реакцій", - говорить лікар.

Він додає, що протизапальні препарати, які призначають для лікування суглобового болю та інших проявів артриту, не можуть вважатися взірцем безпечності. Тому є актуальною альтернативна терапія, яка не викликає значних побічних реакцій.

"Неомилювані сполуки авокадо та сої (Avocado Soy, ASU) являють собою рослинні екстракти, виготовлені з олії авокадо та соєвої олії у співвідношенні 1:2. Вони включають такі хімічні речовини, як вітамін Е, рослинні жири тощо", - пояснює Швець.

За результатами нещодавніх досліджень ці сполуки сприяють зменшенню набряків у суглобах.

"Неомилювані сполуки авокадо та сої вже тривалий час використовують для лікування остеоартриту. Вони також застосовуються при болях у спині, припливах - раптових відчуттях тепла у верхній частині тіла, ожирінні та інших станах, але достовірних наукових доказів на підтримку останніх напрямків застосування дотепер не отримано", - зазначає Швець.

Слід наголосити, що неомилювані сполуки авокадо та сої - це не одне й теж, що і сполуки, виготовлені лише з авокадо, сої або соєвої олії.

Як діють ці сполуки

Неомилювані сполуки авокадо і сої продемонстрували свою ефективність для лікування остеоартриту. Короткочасний прийом ASU зменшує біль і покращує функцію у людей з остеоартритом стегна або коліна. При тривалому застосуванні допомагає уповільнити швидкість погіршення цього стану.

"Існує інтерес до використання ASU для інших лікувальних цілей, але поки недостатньо надійної інформації на підтвердження корисності їхнього застосування поза полегшенням симптомів артриту", - каже лікар.

Яким має бути дозування

При прийомі перорально ці сполуки показали свою безпечність. Зазвичай добре переносяться. Окремі продукти (Piascledine 300 або Flexi-Smart) безпечно використовувалися безперервно протягом 3 років.

"ASU найчастіше використовували дорослі в дозах 300 мг перорально щодня протягом 3 років. Але дозу для кожного пацієнта має визначати лікар", - наголошує Швець.

При цьому він застерігає від прийому цих засобів під час вагітності чи у період годування груддю, оскільки немає достатньо достовірної інформації щодо безпечного використання цих рослинних екстрактів для жінок у таких станах.