Дієтолог назвав чай, який може зменшувати ризик розвитку раку

Численні наукові дослідження показують, що зелений чай здатний знизити ризик розвитку раку прямої кишки та ободової кишки. Втім це питання потребує ще додаткового вивчення, оскільки результати медиків відрізняються.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця в Facebook .

Як зелений чай впливає на ризики розвитку раку

Колоректальний рак є третім за кількістю випадків діагностованих видів раку у світі, на нього припадає близько 10% усіх нових випадків онкології, згідно з даними Глобальної онкологічної обсерваторії ВООЗ у 2020 році. Він також є поширеною причиною смерті від онкології в усьому світі, поступаючись лише раку легенів.

"В Україні у чоловіків cукупно рак прямої та ободової кишки займає друге місце після раку передміхурової залози в структурі онкологічної захворюваності. Цей рак також посідає четверте місце у жінок після раку грудної залози, матки та немеланомних злоякісних новоутворень шкіри", - пояснює лікар.

Зелений чай містить високий рівень поліфенолів, відомих як катехіни. Основним катехіном у зеленому чаї, який, як вважають, забезпечує захисну дію проти раку, є епігалокатехін-3 галлат (EGCG). Деякі дослідження показали, що EGCG пригнічує або запобігає раку товстої кишки.

"EGCG присутній у більших кількостях у зеленому чаї порівняно з чорним чаєм або чаєм улун, оскільки зелений чай виготовляється з неферментованого, неокисленого чайного листя", - говорить Швець.

Що показують наукові дослідження

Лікар наголошує, що докази, які пов’язують зелений чай із низьким ризиком колоректального раку, не можна назвати остаточними. Деякі дослідження не виявили зниження ризику, а інші - вказують на потенційну користь, зв’язок між зеленим чаєм і меншим ризиком раку товстої кишки.

"У трьох рандомізованих контрольованих дослідженнях було вивчено зв'язок між споживанням зеленого чаю і ризиком колоректального раку. За їх результатами, споживання зеленого чаю не зменшує ризик колоректального раку із належною статистичною достовірністю", - зазначає лікар.

Він додає, що цілком можливо, що ще недостатньо рандомізованих контрольованих досліджень, щоб довести, що зелений чай має протективну дію.

Американські науковці розглянули також дані 10 когортних досліджень і 15 проспективних досліджень типу випадок-контроль. Вони включали 198 488 випадків раку та 581 556 контрольних. Результати вказують на знижену тенденцію до розвитку колоректального раку при вживанні зеленого чаю.

"Потенційна користь зеленого чаю в зниженні ризику колоректального раку була відзначена в азійських випадках, але не виявилася статистично значущою в європейських або американських дослідженнях. Наразі роль споживання зеленого чаю в зниженні ризику колоректального раку недостатньо встановлена і потребує подальшого дослідження", - говорить дієтолог.

При цьому науково підтверджено багато інших корисних ефектів від споживання зеленого чаю.