Диетолог объяснил, как без препаратов уменьшить боль при артрите

Многие украинцы старше возраста страдают от артрита. К счастью, уменьшить его проявления можно не только с помощью лекарств, которые часто имеют побочные эффекты. Очень полезными при этой болезни являются растительные экстракты изготовленные из масла авокадо и сои.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook .

Как облегчить проявления артрита

"Артрит является чрезвычайно распространенным патологическим состоянием, особенно у людей старшего возраста. Обычно патология суставов не единственная у них и препараты для ее лечения находят место в длинном перечне лекарственных средств, каждое из которых потенциально несет опасность побочных реакций", - говорит врач.

Он добавляет, что противовоспалительные препараты, которые назначают для лечения болей в суставах и других проявлений артрита, не могут считаться образцом безопасности. Поэтому остается актуальной альтернативная терапия, которая не вызывает значительных побочных реакций.

"Неомыляемые соединения авокадо и сои (Avocado Soy, ASU) представляют собой растительные экстракты, изготовленные из масла авокадо и соевого масла в соотношении 1:2. Они включают такие химические вещества, как витамин Е, растительные жиры и т. д." - объясняет Швец.

По результатам недавних исследований эти соединения способствуют уменьшению отеков в суставах.

"Неомыляемые соединения авокадо и сои уже длительное время используют для лечения остеоартрита. Они также применяются при болях в спине, приливах - внезапных ощущениях тепла в верхней части тела, ожирении и других состояниях, но достоверных научных доказательств в поддержку последних направлений применения до сих пор не получено", - отмечает Швец.

Следует отметить, что неомыляемые соединения авокадо и сои - это не одно и то же, что и соединения, изготовленные только из авокадо, сои или соевого масла.

Как действуют эти соединения

Неомыляемые соединения авокадо и сои продемонстрировали свою эффективность для лечения остеоартрита. Кратковременный прием ASU уменьшает боль и улучшает функцию у людей с остеоартритом бедра или колена. При продолжительном применении помогает замедлить скорость ухудшения этого состояния.

"Существует интерес к использованию ASU для других лечебных целей, но пока недостаточно надежной информации для подтверждения полезности их применения вне облегчения симптомов артрита", - говорит врач.

Какой должна быть дозировка

При приеме перорально эти соединения показали свою безопасность. Обычно хорошо переносятся. Отдельные продукты (Piascledine 300 или Flexi-Smart) безопасно использовались непрерывно в течение 3 лет.

"ASU чаще всего использовали взрослые в дозах 300 мг перорально ежедневно в течение 3 лет. Но дозу для каждого пациента должен определять врач", - отмечает Швец.

При этом он предостерегает от приема этих средств во время беременности или в период кормления грудью, поскольку нет достаточно достоверной информации о безопасном использовании этих растительных экстрактов для женщин в таких состояниях.