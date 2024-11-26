Названо 3 шкідливі напої, які не варто пити в літаку та що обрати замість них

Політ на літаку може серйозно вплинути на тіло, особливо на травлення. Тому важливо уникати напоїв, які сприяють зневоднення та шкодять шлунку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well.
Салони літаків відомі своїм низьким рівнем вологості. Сухе повітря і довге сидіння в одному положенні призведе до зневоднення, здуття живота та втома.
До того ж вода, яку використовують для чаю та кави в літаках, надходить з великих резервуарів, які не очищуються. Рідина не завжди така чиста, як усі думають, особливо на далекомагістральних рейсах.
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