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Названо 3 шкідливі напої, які не варто пити в літаку та що обрати замість них

Які напої не можна пити в літаку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Політ на літаку може серйозно вплинути на тіло, особливо на травлення. Тому важливо уникати напоїв, які сприяють зневоднення та шкодять шлунку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well.

Салони літаків відомі своїм низьким рівнем вологості. Сухе повітря і довге сидіння в одному положенні призведе до зневоднення, здуття живота та втома. 

До того ж вода, яку використовують для чаю та кави в літаках, надходить з великих резервуарів, які не очищуються. Рідина не завжди така чиста, як усі думають, особливо на далекомагістральних рейсах.

Я

 

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