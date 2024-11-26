Названо 3 шкідливі напої, які не варто пити в літаку та що обрати замість них

Салони літаків відомі своїм низьким рівнем вологості. Сухе повітря і довге сидіння в одному положенні призведе до зневоднення, здуття живота та втома.

До того ж вода, яку використовують для чаю та кави в літаках, надходить з великих резервуарів, які не очищуються. Рідина не завжди така чиста, як усі думають, особливо на далекомагістральних рейсах.

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