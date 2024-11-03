Що станеться з організмом, якщо щодня пити теплу воду: список переваг

Вода не тільки вгамовує спрагу, а й приносить величезну користь для здоров'я. Якщо кожного дня пити гарячу або теплу воду, то відбудуться певні корисні зміни в організмі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Запобігає закрепам та зволожує

Коли вода проходить через травлення, вона розм’якшує стілець, що, у свою чергу, допомагає вам уникнути закрепів.

Нутриціологи Теммі Лакатос-Шеймс і Ліссі Лакатос розповіли, що т епла вода також сприяє зволоженню всього тіла.

Ваше тіло потребує води для виконання повсякденних функцій, таких як транспортування поживних речовин до клітин і забезпечення ефективного травлення, тому насиченість H2O має вирішальне значення.

Коли ви зневоднені, це напружує організм і ставите під загрозу імунітет. Вироблення звички пити теплу воду щодня допоможе вам збільшити споживання рідини та рівень гідратації.

Загалом рекомендують жінкам споживати близько 2,3 літра щодня, а чоловікам - близько 3,3.

Очищення тіла

Вживання теплої води підвищує температуру тіла, що може призвести до виділення токсинів під час потовиділення. Шкіра є найбільшим органом тіла, тому потовиділення є чудовим способом виведення шкідливих речовин.

Підтримує втрату ваги

Пиття води сприяє швидкому насиченню та допомагає уникнути почуття голоду, що своєю чергою допоможе їсти менше.

Крім того, якщо ви схильні до переїдання під час стресу, тепла вода може допомогти заспокоїтися та заспокоїти нерви. Підтримка належної гідратації допоможе тілу працювати ефективніше та досягати оптимальної ваги.

Боротьба зі здуттям живота

Якщо ви споживаєте занадто багато цукру або солі, то ймовірно, відчуєте затримку рідини та здуття живота.

Пиття гарячої або теплої води допоможе ніби вимити причину здуття живота (сіль або цукор) з організму. Це допомагає відновити правильний баланс рідини.

До того ж вживання теплої води рано-вранці надає заспокійливу дію на організм і полегшує напружені м'язи

Якими є побічні ефекти

Надмірне вживання теплої води може спричинити дисбаланс концентрації води в організмі. Також це може порушити цикл сну.

Також це може мати несприятливий вплив на нирки та навіть спричинити внутрішні опіки, якщо пити гарячу воду. Краще пити теплу воду, аніж гарячу.