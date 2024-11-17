5 заспокійливих напоїв, які допоможуть після важкого робочого дня

Знизити рівень стресу та заспокоїтись допоможуть прості напої, які є в кожному будинку. Дієтолог назвала важливі сполуки, які мають бути в "заспокійливих" напоях.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Які інгредієнти допомагають розслабитися

За словами дієтолога Кароліни Шнайдер, є кілька ключових інгредієнтів, на які слід звернути увагу, коли справа доходить до розслаблюючих напоїв.

Напої на основі магнію допомагають зменшити стрес. Все тому, що низький його рівень призводить до роздратування.

Також до заспокоюючих речовин відноситься L-теанін і вітаміни групи B.

Крім того, наведені нижче заспокоюючі напої варто доповнювати корисною їжею з достатньою кількістю овочів.

5 заспокійливих напоїв

Ромашковий чай

Ромашковий чай, якого часто називають легким заспокійливим засобом, є одним із найпопулярніших напоїв без кофеїну. Ромашка містить апігенін - антиоксидант, який зв’язується з рецепторами в мозку, сприяючи розслабленню.

Коли ви повернетеся додому після довгого і напруженого дня, можна заварити чашку гарячого трав’яного чаю.

Зелений чай

Ще один напій з легким вмістом кофеїну, який ідеально підходить для того, щоб допомогти розслабитися та відпочити.

Зелений чай, включаючи матчу, містить L-теанін, амінокислоту, відому своєю здатністю сприяти розслабленню без сонливості.

Експерт зазначила, що L-теанін посилює альфа-хвилі мозку, пов’язані зі спокійним, бадьорим станом, і може допомогти зменшити сприйняття стресу.

Гарячий шоколад

Какао в гарячому шоколаді часто містить триптофан - незамінну амінокислоту, яка виробляє серотонін і мелатонін. Тому теж допомагає розслабитись після напруженого дня.

Вишневий сік

Вишневий сік насичений мелатоніном, триптофаном і проціанідином B-2, які можуть допомогти зменшити окислювальний стрес, сприяти розслабленню та покращити якість сну.

Тепле молоко

Тепле молоко не таке популярне серед дорослих, але воно дійсно може допомогти заспокоїтися після довгого та напруженого дня. Молоко містить інгредієнти, які сприяють розслабленню, такі як тритофан, мелатонін, лактоза, вітаміни групи B і магній.