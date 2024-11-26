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Названы 3 вредных напитка, которые не стоит пить в самолете и что выбрать вместо них

Какие напитки нельзя пить в самолете (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Полет на самолете может оказать серьезное влияние на тело, особенно на пищеварение. Поэтому важно избегать напитков, которые способствуют обезвоживанию и вредят желудку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.

Салоны самолетов известны своим низким уровнем влажности. Сухой воздух и длинное сидение в одном положении приведет к обезвоживанию, вздутию живота и усталости.

К тому же вода, используемая для чая и кофе в самолетах, поступает из больших неочищаемых резервуаров. Жидкость не всегда так чиста, как все думают, особенно на дальнемагистральных рейсах.

Плотная консистенция

 

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