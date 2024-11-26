Названы 3 вредных напитка, которые не стоит пить в самолете и что выбрать вместо них

Салоны самолетов известны своим низким уровнем влажности. Сухой воздух и длинное сидение в одном положении приведет к обезвоживанию, вздутию живота и усталости.

К тому же вода, используемая для чая и кофе в самолетах, поступает из больших неочищаемых резервуаров. Жидкость не всегда так чиста, как все думают, особенно на дальнемагистральных рейсах.

Плотная консистенция