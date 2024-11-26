Названо 3 шкідливі напої, які не варто пити в літаку та що обрати замість них

Політ на літаку може серйозно вплинути на тіло, особливо на травлення. Тому важливо уникати напоїв, які сприяють зневоднення та шкодять шлунку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well .

Салони літаків відомі своїм низьким рівнем вологості. Сухе повітря і довге сидіння в одному положенні призведе до зневоднення, здуття живота та втома.

Напої, які ви обираєте під час польоту, можуть або допомогти зменшити ці проблеми, або навпаки погіршити їх.

Щоб ваш наступний політ пройшов легше, варто знати про напої, яких краще уникати та обирати здорові варіанти.

Алкоголь

Дієтолог Енні Нгуєн розповіла, що споживання алкоголю під час польоту може призвести до зневоднення та посилити відчуття втоми через його сечогінний ефект. Це означає, що він змушує тіло втрачати більше води, через що ви почуватиметеся млявим.

Дослідження показують, що тривалі перельоти сприяють переміщенню рідини в нижні кінцівки та викликають зміни в’язкості крові, що може прискорити зневоднення.

Замість алкоголю краще обрати безалкогольні коктейлі або газовану воду з додаванням фруктового соку. Ця комбінація може створити таке саме святкове відчуття без негативного впливу на рівень гідратації та енергії.

Кофеїнові напої

Напої з кофеїном, такі як кава, чай та енергетичні напої, є популярним вибором для багатьох мандрівників.

Однак кофеїн діє як сечогінний засіб, що може збільшити виділення сечі та сприяти зневодненню.

До того ж вода, яку використовують для чаю та кави в літаках, надходить з великих резервуарів, які не очищуються. Рідина не завжди така чиста, як усі думають, особливо на далекомагістральних рейсах.

Що пити замість цього: спробуйте обрати трав’яні чаї або просто воду, яка допоможе підтримувати зволоження та відчувати себе комфортно протягом усього польоту. Трав’яні чаї, такі як імбирний або м’ятний, можуть допомогти травленню, що допоможе боротися зі здуттям живота та іншими проблемами травлення.

Молочні коктейлі та смузі

Густі та вершкові напої, як-от молочні коктейлі чи смузі, можуть бути привабливими перед польотом.

Щільна консистенція цих напоїв ускладнює їх травлення. Поєднання жирних та важких інгредієнтів може сприяти почуттю ситості та здуття живота, яке може швидко стати незручним.