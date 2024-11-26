Названы 3 вредных напитка, которые не стоит пить в самолете и что выбрать вместо них

Полет на самолете может оказать серьезное влияние на тело, особенно на пищеварение. Поэтому важно избегать напитков, которые способствуют обезвоживанию и вредят желудку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well .

Салоны самолетов известны своим низким уровнем влажности. Сухой воздух и длинное сидение в одном положении приведет к обезвоживанию, вздутию живота и усталости.

Напитки, которые вы выбираете во время полета, могут либо помочь уменьшить эти проблемы, либо наоборот усугубить их.

Чтобы ваш следующий полет прошел легче, стоит знать о напитках, которые лучше избегать и выбирать здоровые варианты.

Алкоголь

Диетолог Энни Нгуен рассказала, что потребление алкоголя во время полета может привести к обезвоживанию и усилить чувство усталости из-за его мочегонного эффекта. Это означает, что он заставляет тело терять больше воды, из-за чего вы будете чувствовать себя вялым.

Исследования показывают, что длительные перелеты способствуют перемещению жидкости в нижние конечности и вызывают изменение вязкости крови, что может ускорить обезвоживание.

Вместо алкоголя лучше выбрать безалкогольные коктейли или газировку с добавлением фруктового сока. Эта комбинация может создать такое же праздничное ощущение без негативного влияния на уровень гидратации и энергии.

Кофеиновые напитки

Напитки с кофеином, такие как кофе, чай и энергетические напитки являются популярным выбором для многих путешественников.

Однако кофеин действует как мочегонное средство, что может увеличить выделение мочи и способствовать обезвоживанию.

К тому же вода, используемая для чая и кофе в самолетах, поступает из больших неочищаемых резервуаров. Жидкость не всегда так чиста, как все думают, особенно на дальнемагистральных рейсах.

Что пить вместо этого: попытайтесь выбрать травяные чаи или просто воду, которая поможет поддерживать увлажнение и чувствовать себя комфортно в течение всего полета. Травяные чаи, такие как имбирный или мятный могут помочь пищеварению, что поможет бороться со вздутием живота и другими проблемами пищеварения.

Молочные коктейли и смузи

Густые и сливочные напитки, такие как молочные коктейли или смузи, могут быть привлекательными перед полетом.

Плотная консистенция этих напитков затрудняет их пищеварение.