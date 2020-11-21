Диетолог назвала самое вредно и самое полезное молоко для здоровья

На полках супермаркетов в последние годы стало появляться все больше видов молока. Наличие миндального, соевого и даже конопляного молока стало вызывать не только интерес попробовать, но и узнать – насколько полезны такие продукты. Диетолог Алена Черникова решила рассказать, какое молоко является наиболее полезным для человеческого организма, а какое лучше вовсе не употреблять.

Всего 30% жителей планеты способны во взрослом возрасте вырабатывать лактазу. Это связано генетически. К примеру, в Украине высокий процент людей, которые могут потреблять этот продукт, в то время как в Африке – около 2% населения. Такая особенность организма вызвала потребность в появлении растительного молока. Диетолог решила оценить, насколько полезны представленные на рынке продукты. Об этом пишет "Сегодня".

Коровье молоко. Оно содержит много кальция, витамина В12 и йода и полезно для детей в раннем возрасте, однако после 30 лет количество молока нужно сокращать, а вот после 50 лет жирное молоко вообще не желательно, подчеркивает диетолог. Тем кто очень любит это молоко, диетолог дала рекомендации по его употреблению. Первое, что нужно помнить – покупать его нужно у фермеров, а пить только несколько раз в неделю. Также его стоит первое время разбавлять водой, так как оно существенно жирнее магазинного, что может повлиять на работу ЖКТ. Козье молоко. В козьем больше железа, витамина В12 и кобальта, необходимых для увеличения гемоглобина в крови, и усваиваются они значительно лучше. Для сравнения: железа из козьего молока усваивается 58%, а из коровьего – 10%. И вообще, козье молоко быстрее усваивается. И если вдруг вы захотели перейти на такое молоко, то помните о его несколько специфическом запахе и привкусе. Безлактозное молоко. Его можно пить всем, кто любит вкус этого продукта. На самом деле, не всем стоит переходить на безлактозное, ведь оно не несет такой же пользы, подчеркивает диетолог. Но и недооценивать его не стоит, ведь есть те, кто на генном уровне хочет выпить молока, но организм не разрешает. Все индивидуально. Растительное молоко. Это молоко также имеет пользу, во-первых, потому, что не имеет молочного сахара (лактозы). Однако с его употреблением есть ряд тонкостей. Необходимо обращать внимание на его состав, сроки хранения и содержание белка.

"Во-первых – состав. В идеале – орех, крупа, вода, консервант. Например, масло. Читайте этикету, там не должно быть написано более 3-4 компонентов. Во-вторых – срок хранения. Он должен быть минимальным. В соевом молоке достаточно много белка, но вместе с этим оно крайне аллергенное. Миндальное тоже может вызвать аллергию, но в нем много витаминов и мононенасыщенных жиров, они нормализуют уровень глюкозы. В рисовом – наименьшее количество аллергенов, но оно достаточно приторное, на любителя. Да и жиров с белками там почти нет. Оптимальный вариант – все-таки овсяное. Сахар в нем практически отсутствует", – подчеркивает диетолог.

По мнению диетолога, взрослым стоит заменить коровье молоко на, к примеру, козье, так как оно лучше усваивается. Среди растительного молока самым полезным является овсяное.

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