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Дієтолог назвала найшкідливіше і найкорисніше молоко для здоров'я

Автор: Анна Кисельова

Дієтолог розставила всі крапки над "і" у питанні вибору молока

На полицях супермаркетів в останні роки стало з'являтися все більше видів молока. Наявність мигдального, соєвого і навіть конопляного молока стало викликати не тільки інтерес спробувати, але і дізнатися, наскільки корисні такі продукти. Дієтолог Олена Чернікова вирішила розповісти, яке молоко є найбільш корисним для людського організму, а яке краще взагалі не вживати.

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Всього 30% жителів планети здатні в дорослому віці виробляти лактазу. Це пов'язано генетично. Приміром, в Україні високий відсоток людей, які можуть споживати цей продукт, у той час, як в Африці – близько 2% населення. Така особливість організму викликала потребу в появі рослинного молока. Дієтолог вирішила оцінити, наскільки корисні представлені на ринку продукти. Про це пише "Сьогодні".

  1. Коров'яче молоко. Воно містить багато кальцію, вітаміну В12 і йоду і корисно для дітей в ранньому віці, однак після 30 років кількість молока потрібно скорочувати, а ось після 50 років жирне молоко взагалі не бажане, підкреслює дієтолог. Тим хто дуже любить молоко, дієтолог дала рекомендації по його вживанню. Перше, що потрібно пам'ятати – купувати його потрібно у фермерів, а пити тільки кілька разів на тиждень. Також його перший час варто розбавляти водою, оскільки воно значно жирніше магазинного, що може вплинути на роботу ШКТ.
  2. Козяче молоко. В козячому більше заліза, вітаміну В12 і кобальту, необхідних для збільшення гемоглобіну в крові, і вони засвоюються значно краще. Для порівняння: заліза з козячого молока засвоюється на 58%, а коров'ячого – 10%. І взагалі, козяче молоко швидше засвоюється. І якщо раптом ви захотіли перейти на таке молоко, то пам'ятайте про його дещо специфічний запах і присмак.
  3. Безлактозне молоко. Його можна пити всім, хто любить смак цього продукту. Насправді не всім варто переходити на безлактозне, адже воно не несе такої ж користі, підкреслює дієтолог. Але й недооцінювати його не варто, адже є ті, хто на генному рівні хоче випити молока, але організм не дозволяє. Все індивідуально.
  4. Рослинне молоко. Це молоко також має користь, по-перше, тому, що не має молочного цукру (лактози). Однак з його вживанням є ряд тонкощів. Необхідно звертати увагу на його склад, терміни зберігання і вміст білка.

"По-перше – склад. В ідеалі – горіх, крупа, вода, консервант. Наприклад, масло. Читайте етикету, там не повинно бути написано понад 3-4 компоненти. По-друге – термін зберігання. Він повинен бути мінімальним. В соєвому молоці досить багато білка, але разом з цим воно вкрай алергенне. Мигдальне теж може викликати алергію, але в ньому багато вітамінів і мононенасичених жирів, вони нормалізують рівень глюкози. В рисовому – найменша кількість алергенів, але воно досить приторне, на любителя. Так і жирів з білками там майже немає. Оптимальний варіант – все-таки вівсяне. Цукор в ньому практично відсутній", – підкреслює дієтолог.

На думку дієтолога, дорослим варто замінити коров'яче молоко на, приміром, козяче, оскільки воно краще засвоюється. Серед рослинного молока найкориснішим є вівсяне.

Раніше ми писали, що відмова від цукру може повністю змінити життя. Дієтологи розповіли, як це зробити швидко.

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