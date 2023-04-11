Дієтолог назвала найкращі барвники для яєць на Великдень

В Україні готуються незабаром відзначати Великдень за православним церковним календарем, і дехто вже активно будує плани щодо приготування святкових ласощів, одними з головних складових яких є яйця-крашанки. При цьому важливо, щоб продукти були не лише тематично декоровані, а й були безпечними для здоров'я.

Які саме, пояснила відомий дієтолог Світлана Фус у своєму Facebook .

Так, фахівці рекомендують для фарбування яєць до Великодня використовувати натуральні інгредієнти.

У супермаркетах можна побачити чимало різноманітних штучних хімічних барвників для майбутніх крашанок, з багатою яскравою палітрою. При цьому експерт у галузі здорового харчування попереджає про ризики для організму від такої продукції.

Так, дієтолог звертає увагу, що яєчна шкаралупа "має пористу структуру і барвники можуть добратися до білка".

У цьому контексті фахівець виступає за використання як барвник саме натуральних речовин.

"Щоб зробити пасхальні яйця красивими достатньо брати те, що дає нам природа. Це не зашкодить здоров’ю, що особливо актуально алергікам та тим, у кого в сім’ї маленькі діти", - зазначає Фус.

Щодо "продуктових" варіантів, які можна без побоювань брати для фарбування яєць, то експерт називає:

буряк,

цибулю,

каву,

куркуму,

гарбуз та моркву,

петрушку та шпинат,

червону капусту.

Також дієтолог проілюструвала результат, який у вас може вийти з тими чи іншими барвниками для яєць при використанні вищезгаданих інгредієнтів. Подивіться, який варіант вам сподобається, і зустрічайте та відзначайте свято без хімії.

Які натуральні барвники можна використовувати для великодніх крашанок (фото: facebook.com/svetlanafus)