Ці барвники для яєць насправді небезпечні: чим їх замінити

Фарбування яєць до Великодня - давня українська традиція. Які тільки способи не вигадують, аби скласти найоригінальніший великодній кошик. Проте варто знати і пам'ятати, що деякі з барвників можуть становити реальну небезпеку для здоров'я.

Як не варто фарбувати яйця, дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.

Які барвники небезпечні

За словами хіміка Алли Іщенко, усі штучні барвники, які продаються в пакетиках, треба ретельно вивчати на склад.

Найнебезпечнішими серед харчових барвників є ті, які містять Е102, Е110, Е122 і Е124.

"Серед них ми можемо виділити Е110, який є похідною речовиною, проявляє канцерогенні властивості, тобто може викликати рак", - розповідає експерт.

Деякі з цих е-шок можуть провокувати гіперактивність у дітей і погіршення їх уваги.

Викликати рак може і барвник Е124. Він заборонений в Сполучених Штатах Америки, Фінляндії, Норвегії і ще в низці країн.

"Усі харчові барвники, зазначені на етикетках, викликають алергічні прояви, можуть проявляти свою негативну дію на шлунково-кишковий тракт", - зазначила експерт.

Звісно, барвник наноситься на шкаралупу, але вона має властивість тріскатися й залишатися на руках, коли ми чистимо яйця.

Чим замінити штучні барвники

Варто фарбувати великодні яйця за допомогою натуральних барвників. Найпопулярніший - цибулиння, яке дає насичений коричневий колір. Але не тільки:

для отримання зеленого кольору підійде шпинат,

для золотисто-жовтого - куркума,

для фіолетового - чорниця,

для коричневого - кава,

для червоного - журавлина.

Щоб пофарбувати яйця, варто зварити їх в насиченому розчині. Якщо ж фарба не береться, залиште готові яйця постояти кілька годин у "кольоровій воді".