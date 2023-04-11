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Диетолог назвала лучшие красители для яиц на Пасху

Новина українською →
Вторник 11 апреля 2023 22:24
Диетолог назвала лучшие красители для яиц на Пасху Фото: какие безопасные натуральные красители можно использовать для покраски яиц на Пасху (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине готовятся скоро отмечать Пасху по православному церковному календарю, и некоторые уже активно строят планы о приготовлении праздничных лакомств, одними из главных составляющих которых являются яйца-крашенки. При этом важно, чтобы продукты были не только тематически декорированы, но и оставались безопасными для здоровья.

Так, специалисты рекомендуют для окрашивания яиц к Пасхе использовать натуральные ингредиенты.

Какие именно, объяснила известный диетолог Светлана Фус в своем Facebook.

В супермаркетах можно увидеть массу всевозможных искусственных химических красителей для будущих крашенок, с богатой яркой палитрой. При этом эксперт в области здорового питания предупреждает о рисках для организма от такой продукции.

Так, диетолог обращает внимание, что яичная скорлупа "имеет ячеистую структуру и красители могут добраться до белка".

В этом контексте специалист выступает за использование в качестве красителя именно натуральных веществ.

"Чтобы сделать пасхальные яйца красивыми, достаточно брать то, что дает нам природа. Это не повредит здоровью, что особенно актуально аллергикам и тем, у кого в семье маленькие дети", - отмечает Фус.

Что касается "продуктовых" вариантов, которые можно без опасений брать для окрашивания яиц, то эксперт называет:

  • буряк,
  • лук,
  • кофе,
  • куркуму,
  • тыкву и морковь,
  • петрушку и шпинат,
  • красную капусту.

Также диетолог проиллюстрировала результат, который у вас может получиться по тем или иным красителям для яиц при использовании выше названных ингредиентов. Посмотрите, какой вариант вам придется по душе, и встречайте и отмечайте праздник без химии.

Диетолог назвала лучшие красители для яиц на Пасху

Какие натуральные красители можно использовать для пасхальных яиц-крашенок (фото: facebook.com/svetlanafus)

Напомним, ранее мы называли 6 способов покрасить яйца на Пасху натуральными красителями, и рассказывали, какие красители для яиц на самом деле опасны.

А также писали о 7 досадных ошибках в готовке паски, которые испортят праздничную выпечку.

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