Дієтолог Фус пояснила, які макарони можна їсти навіть під час схуднення

Макарони корисні чи ні

"Багато людей асоціюють страви з макаронами з не зовсім здоровою їжею. Дійсно, надлишок мучного шкідливий для здоров'я. Але якщо грамотно і відповідально підійти до вибору продукту, то вийде безпечне і корисне джерело багатьох поживних речовин", - пише дієтолог.

Макаронні вироби, які виготовлені з твердих сортів пшениці, - головний інгредієнт італійської кухні. Є багато різновидів, кожен з яких відмінно поєднується з різними соусами і гарнірами.

"Вони добрий спосіб втамувати голод. Але зважайте на склад і кількість соусів, які можуть додати надлишок калорійності і жирності стравам з пастою", - зазначає Фус.

Чи можна їсти макарони тим, хто на дієті

Макарони твердих сортів під час приготування краще не переварювати - це підвищує глікемічний індекс і калорійність страви. В Італії стандартно готують до ступеня al dente, тобто сама середина виробу трохи недоварена і може здаватися напівсирою.

"Пам'ятайте, що 100 г сухих макаронів після приготування перетворюються в порцію вагою 250-300 г. Якщо вживати такі "правильні" макарони декілька разів на тиждень, то шкоди фігурі не буде", - наголошує дієтолог.

Різні типи макаронних виробів мають італійські назви, що відповідають їхнім формам та розмірам.

Різновиди макаронів (скриншот)