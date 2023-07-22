Дієтолог Фус пояснила, які макарони можна їсти навіть під час схуднення

Побутує думка, що макарони є забороненим продуктом під час дієти, оскільки вони виготовлені з борошна. Втім чи справді від них варто відмовлятись тим, хто стежить за фігурою?
Відповідь на це питання дала дієтолог Світлана Фус в Instagram.
"Багато людей асоціюють страви з макаронами з не зовсім здоровою їжею. Дійсно, надлишок мучного шкідливий для здоров'я. Але якщо грамотно і відповідально підійти до вибору продукту, то вийде безпечне і корисне джерело багатьох поживних речовин", - пише дієтолог.
Макаронні вироби, які виготовлені з твердих сортів пшениці, - головний інгредієнт італійської кухні. Є багато різновидів, кожен з яких відмінно поєднується з різними соусами і гарнірами.
"Вони добрий спосіб втамувати голод. Але зважайте на склад і кількість соусів, які можуть додати надлишок калорійності і жирності стравам з пастою", - зазначає Фус.
Макарони твердих сортів під час приготування краще не переварювати - це підвищує глікемічний індекс і калорійність страви. В Італії стандартно готують до ступеня al dente, тобто сама середина виробу трохи недоварена і може здаватися напівсирою.
"Пам'ятайте, що 100 г сухих макаронів після приготування перетворюються в порцію вагою 250-300 г. Якщо вживати такі "правильні" макарони декілька разів на тиждень, то шкоди фігурі не буде", - наголошує дієтолог.
Різні типи макаронних виробів мають італійські назви, що відповідають їхнім формам та розмірам.
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