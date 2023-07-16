Холодні супи - корисні, але не для всіх. Дієтолог пояснила, кому не можна їх їсти

Багато людей влітку відмовляються від перших страв, бо їм начебто вони не смакують у спеку. Втім українська кухня має безліч варіантів холодних супів і навіть борщу. Ці страви є дуже корисними, але, як виявилося, - не для всіх.

Про те, які перші страви найкраще їсти влітку і якій категорії людей, варто від них відмовитись, розповіла дієтолог Світлана Фус в Instagram .

Які перші страви найкраще їсти влітку

"Літом саме час їсти більше овочів. Крім приготування звичних салатів, урізноманітнити овочевий асортимент страв можна легкими холодними супами. Вони не тільки втамовують голод та освіжають в літню спеку, але ще будуть хорошим джерелом рідини. До того ж готувати їх легко і швидко", - пише експерт.

У літньому раціоні перші страви - це окрошка, гаспачо, холодні борщі, таратор та інші.

"Можливі різні варіанти. Їх можна готувати на основі нежирного кефіру або йогурту, кислого молока, натурального квасу, води", - зазначає Фус.

Літні супи містять багато овочів і зелені, дають організму багато вітамінів, мінералів і рослинної клітковини, адже всі овочеві інгредієнти для приготування супів - молоді і свіжі.

"До складу літніх супів можуть входити різноманітні овочі - огірки, помідори, буряк, щавель, капуста, шпинат, редис. Вони будуть смачніші з додаванням рубленої зелені - кропу, петрушки, базиліка, кінзи, руколи", - наголошує дієтолог.

Крім того, в такий суп можна додавати яйця, приготовані гриби, відварне м'ясо курки, індички або рибу.

Кому треба відмовитись від холодних супів

Є категорія людей, яким слід відмовитися від супів, приготованих на основі кефіру або квасу.

"Вони не дуже підійдуть тим, хто має підвищену кислотність шлунка або хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, при жовчнокам'яній хворобі", - пояснює дієтолог.

Фус наголошує, що головне для приготування літніх супів використовувати свіжі і якісні продукти.

"Супи влітку корисні для здоров'я, з ними легко і смачно зберігати фігуру тим, хто стежить за своєю вагою", - каже експерт.