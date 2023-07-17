Містять найбільше пестицидів. Нутриціолог дала список "найбрудніших" овочів і фруктів
Щороку американські науковці досліджують продукти на рівень забруднення пестицидами. Результатом цієї роботи є публікація двох списків - "найбрудніших" овочів і фруктів та "чистих" продуктів.
Про це пише нутриціолог Анастасія Голобородько в Telegram.
Що треба знати про пестициди у продуктах
Чутливе травлення, псевдоалергії та непереносимість продуктів є наслідком занадто великого навантаження на наш організм пестицидів та інших елементів, які використовують при вирощуванні овочів та фруктів, стверджує експерт.
Тому Голобородько радить дотримуватися наступних порад при виборі продуктів. А саме:
- вивчіть список "найбрудніших" продуктів та намагайтеся купувати їх нечасто, якщо це не сезон та виробник вам не внушає довіри
- частіше вибирайте локальні сезонні та органічні продукти
- миття продуктів звичайною водою видаляє 40-42% пестицидів, які можуть бути в шкірці овочів чи фруктів
- невелика кількість пестицидів не так страшно, в порівнянні з тією користю, яка є в фруктах і овочах
- кількість пестицидів у всіх країнах досить жорстко регулюється і рідко перевищує норми
"Дане дослідження проводять в Штатах, але, як показує практика, цим списком можна скористатися і в Європі", - зазначає нутриціолог.
Список "найбрудніших" та "найчистіших" продуктів
Дані дослідження Environmental working group показують рівень забруднення продуктів за попередній сезон - 2022 рік.
"Найбрудніші" продукти: полуниця, шпинат, листова зелень, нектарини, яблука, виноград, солодкий перець, черешні, груші, персики, селера, томати.
У цих продуктах найбільше пестицидів (фото: t.me/anagoloborodko)
"Найчистіші" продукти за версією дослідження: авокадо, кукурудза, ананас, цибуля, папайя, зелений горошок (заморожений), спаржа, броколі, капуста, ківі, манго, гриби, диня і мускатна диня.
У цих продуктах найменше пестицидів (фото: t.me/anagoloborodko)
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