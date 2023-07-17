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Містять найбільше пестицидів. Нутриціолог дала список "найбрудніших" овочів і фруктів

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Понеділок 17 липня 2023 12:16
Містять найбільше пестицидів. Нутриціолог дала список "найбрудніших" овочів і фруктів Які продукти містять найбільше пестицидів (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Анастасія Голобородько

Щороку американські науковці досліджують продукти на рівень забруднення пестицидами. Результатом цієї роботи є публікація двох списків - "найбрудніших" овочів і фруктів та "чистих" продуктів.

Про це пише нутриціолог Анастасія Голобородько в Telegram.

Що треба знати про пестициди у продуктах

Чутливе травлення, псевдоалергії та непереносимість продуктів є наслідком занадто великого навантаження на наш організм пестицидів та інших елементів, які використовують при вирощуванні овочів та фруктів, стверджує експерт.

Тому Голобородько радить дотримуватися наступних порад при виборі продуктів. А саме:

  • вивчіть список "найбрудніших" продуктів та намагайтеся купувати їх нечасто, якщо це не сезон та виробник вам не внушає довіри
  • частіше вибирайте локальні сезонні та органічні продукти
  • миття продуктів звичайною водою видаляє 40-42% пестицидів, які можуть бути в шкірці овочів чи фруктів
  • невелика кількість пестицидів не так страшно, в порівнянні з тією користю, яка є в фруктах і овочах
  • кількість пестицидів у всіх країнах досить жорстко регулюється і рідко перевищує норми

"Дане дослідження проводять в Штатах, але, як показує практика, цим списком можна скористатися і в Європі", - зазначає нутриціолог.

Список "найбрудніших" та "найчистіших" продуктів

Дані дослідження Environmental working group показують рівень забруднення продуктів за попередній сезон - 2022 рік.

"Найбрудніші" продукти: полуниця, шпинат, листова зелень, нектарини, яблука, виноград, солодкий перець, черешні, груші, персики, селера, томати.

Містять найбільше пестицидів. Нутриціолог дала список &quot;найбрудніших&quot; овочів і фруктівУ цих продуктах найбільше пестицидів (фото: t.me/anagoloborodko)

"Найчистіші" продукти за версією дослідження: авокадо, кукурудза, ананас, цибуля, папайя, зелений горошок (заморожений), спаржа, броколі, капуста, ківі, манго, гриби, диня і мускатна диня.

Містять найбільше пестицидів. Нутриціолог дала список &quot;найбрудніших&quot; овочів і фруктівУ цих продуктах найменше пестицидів (фото: t.me/anagoloborodko)

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