Диетолог Фус объяснила, какие макароны можно есть даже во время похудения

Макароны полезны или нет

"Многие люди ассоциируют блюда с макаронами с не совсем здоровой пищей. Действительно, избыток мучного вреден для здоровья. Но если грамотно и ответственно подойти к выбору продукта, то получится безопасный и полезный источник многих питательных веществ", - пишет диетолог.

Макаронные изделия, изготовленные из твердых сортов пшеницы, - главный ингредиент итальянской кухни. Есть много разновидностей, каждый из которых отлично сочетается с разными соусами и гарнирами.

"Они хороший способ утолить голод. Но учитывайте состав и количество соусов, которые могут добавить избыток калорийности и жирности блюдам с пастой", - отмечает Фус.

Можно ли есть макароны тем, кто на диете

Макароны твердых сортов во время приготовления лучше не переваривать - это повышает гликемический индекс и калорийность блюда. В Италии стандартно готовят к степени al dente, то есть самая середина изделия немного недоварена и может казаться полусырой.

"Помните, что 100 г сухих макарон после варки превращаются в порцию весом 250-300 г. Если употреблять такие "правильные" макароны несколько раз в неделю, то вреда фигуре не будет", - отмечает диетолог.

Различные типы макаронных изделий имеют итальянские названия, соответствующие их формам и размерам.

Разновидности макарон (скриншот)