Дієта для здорових легенів: в чому полягає, що треба їсти

Здорове, збалансоване харчування має важливе значення для оптимального стану організму, включно з легенями. Існує певна дієта, яка допоможе при проблемі з легенями.

Що треба їсти та як, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця на його Facebook-сторінці.

Найкорисніші продукти для органів дихання

Продукти з високим вмістом клітковини

Дослідження показують, що люди, які вживають більше клітковини, мають кращу функцію легень. До таких продуктів належать бобові, макарони з твердих сортів пшениці, насіння чіа, кіноа, груші, ягоди та броколі.

Кава

Існує зв’язок між споживанням кави та здоров’ям легень, що може бути пов’язано з протизапальними властивостями кофеїну та антиоксидантною дією поліфенолів.

Цільнозернові продукти

Вони не лише багаті клітковиною, але й містять корисні для легень вітамін Е, селен та жирні кислоти. Це коричневий рис, цільнозерновий хліб, макарони з цільного зерна, овес, кіноа та ячмінь.

Ягоди

Червоні та сині ягоди містять антоціан — потужний антиоксидант, що уповільнює погіршення функції легень з віком. Літні чоловіки, які споживали чорницю принаймні двічі на тиждень, мали краще здоров’я легень, ніж ті, хто їв її рідше.

Зелені листові овочі

Регулярне вживання шпинату, мангольду та інших листових овочів може знижувати ризик раку легень через високий вміст антиоксидантів, таких як каротиноїди.

Молочні продукти

Молоко, сир, йогурт можуть мати протизапальну дію і знижувати ризик смерті від раку легень. Проте людям з астмою чи іншими захворюваннями легень варто зменшити споживання молочних продуктів через ризик утворення слизу.

Томати

Помідори багаті на лікопен, який сприяє здоров’ю легень, зменшує запалення дихальних шляхів при астмі та знижує ризик смерті від хронічних захворювань легень.

Небажані продукти для легень

Оброблене м’ясо

Воно пов’язане з погіршенням функції легень через вміст нітритів, що можуть викликати запалення. До таких продуктів належать бекон, шинка, ковбаси.

Алкоголь

Зловживання алкоголем шкодить легеням через сульфіти, які можуть погіршувати симптоми астми. Люди, які п’ють багато алкоголю, більш схильні до пневмонії та інших захворювань легень.

Солодкі напої

Вживання понад п’яти солодких безалкогольних напоїв на тиждень може збільшувати ризик бронхіту у дорослих та астми у дітей.

Надмірна кількість солі

Дієта з високим вмістом солі може погіршувати симптоми астми та збільшувати ризик тривалого бронхіту.