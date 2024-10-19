Диета для здоровых легких: в чем состоит, что нужно есть
Здоровое, сбалансированное питание имеет важное значение для оптимального состояния организма, включая легкие. Существует определенная диета, которая поможет при проблеме с легкими.
Что нужно есть и как, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца на его Facebook-странице.
Самые полезные продукты для органов дыхания
Продукты с высоким содержанием клетчатки
Исследования показывают, что люди, употребляющие больше клетчатки, обладают лучшей функцией легких. К таким продуктам относятся бобовые, макароны из твердых сортов пшеницы, семена чиа, киноа, груши, ягоды и брокколи.
Кофе
Существует связь между употреблением кофе и здоровьем легких, что может быть связано с противовоспалительными свойствами кофеина и антиоксидантным действием полифенолов.
Цельнозерновые продукты
Они не только богаты клетчаткой, но и содержат полезные для легких витамин Е, селен и жирные кислоты. Это коричневый рис, цельнозерновой хлеб, макароны из цельного зерна, овес, киноа и ячмень.
Ягоды
Красные и синие ягоды содержат антоциан - мощный антиоксидант, замедляющий ухудшение функции легких с возрастом. Пожилые мужчины, потреблявшие чернику по крайней мере дважды в неделю, имели лучшее здоровье легких, чем те, кто ел ее реже.
Зеленые листовые овощи
Регулярное употребление шпината, мангольда и других листовых овощей может снижать риск рака легких из-за высокого содержания антиоксидантов, таких как каротиноиды.
Молочные продукты
Молоко, творог, йогурт могут оказывать противовоспалительное действие и снижать риск смерти от рака легких. Однако людям с астмой или другими заболеваниями легких следует снизить потребление молочных продуктов из-за риска образования слизи.
Томаты
Помидоры богаты ликопеном, который способствует здоровью легких, уменьшает воспаление дыхательных путей при астме и снижает риск смерти от хронических заболеваний легких.
Нежелательные продукты для легких
Обработанное мясо
Оно связано с ухудшением функции легких из-за содержания нитритов, которые могут вызвать воспаление. К таким продуктам относятся бекон, ветчина, колбасы.
Алкоголь
Злоупотребление алкоголем вредит легким из-за сульфитов, которые могут усугублять симптомы астмы. Люди, пьющие много алкоголя, более подвержены пневмонии и другим заболеваниям легких.
Сладкие напитки
Употребление свыше пяти сладких безалкогольных напитков в неделю может увеличивать риск бронхита у взрослых и астмы у детей.
Избыточное количество соли
Диета с высоким содержанием соли может усугублять симптомы астмы и увеличивать риск длительного бронхита.
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