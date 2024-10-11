Названо осінній фрукт, який треба їсти українцям

Тренер розказав, в чому користь для організму хурми, адже зараз в Україні почався її сезон.

Чим корисний цей фрукт для українців, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку тренера Юрія Попка.

В чому користь хурми?

Річ у тому, що хурма дуже багата на клітковину, яку більшість з українців не доїдає. Добова норма становить 25-30 грамів.

Клітковина - це волокна рослин, якими харчуються наші корисні бактерії, вона працює як віник у нашому ШКТ, очищає його та дає ситість, бо розбухає. Існує розчинна і нерозчинна клітковина. Нерозчинна клітковина практично не перетравлюється та дає ситість і не дає калорій, хоча це вуглевод вважається, тому, хто слідкує за своєю фігурою, варто взяти до уваги.

Не забувайте, що здорова мікрофлора кишківника - це достатня кількість клітковини в нашому раціоні, також вона стимулює роботу жовчного міхура.

Окрім клітковини хурма ще містить велику кількість каротиноїдів, через те, що вона помаранчевого кольору, а саме: лютеїн та зеаксантин, а це своєю чергою позитивно впливає на наш зір, актуально для тих, хто багато працює за компʼютером, а також, у кого катаракта, в такому разі у вас є дефіцит каротиноїдів

Каротиноїди - це природні органічні пігменти, що виробляються бактеріями, грибами, водоростями і рослинами. Вони мають переважно жовтий, помаранчевий або червоний колір.

Дослідження 1994 року відзначило, що продукти з високим вмістом каротиноїдів, допомогли зменшити симптоми напруги очей (сухість очей, головні болі та розмитість зору) і покращити нічний зір.

Якщо ви зʼїдаєте за день помаранчеві плоди, декілька штук хурми, моркви, гарбуза і спостерігаєте пожовтіння ступней та долонь, це ознака того, що з продуктів рослинного походження ви не можете отримати вітамін А, а точніше, він не засвоюється вашим організмом, якщо ж пожовтіння немає, все ок.

Також хурма містить вітамін С і магній, але щоб покрити добову норму мікроелементів цих, потрібно буде багато її зʼїсти, бо хурма містить дуже багато природнього цукру, близько 3 чайних ложок 15-18 грамів на 100 грамів ягоди.

Хурма містить в собі таніни, це коли відчуття терпкості у роті, через це складно ковтати. Танін уповільнює моторику кишківника, тому у разі схильності до закрепів потрібно вживати плід, який вже спілий. Це відчуття можна порівняти з міцним чаєм, відчуття "вязкості" у роті, терпкий смак.

Чим менш стиглий плід, тим більше він містить танінів, а через те, що цю ягоду здалека до нас везуть, то зривається воно все не стигле і вже з часом достигає на прилавках. Відповідно, чим стигліший плід, тим менше танінів в ньому.