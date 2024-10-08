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Тренер спростував головний міф про фрукти, в який вірять усі

Вівторок 08 жовтня 2024 09:30
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Тренер спростував головний міф про фрукти, в який вірять усі Фото: Чи можна вживати фрукти в вечірній час (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Віктор Мандзяк

Тренер розказав, що багато людей побоюються їсти фрукти ввечері через страх погладшати.

Чому не варто відмовлятися від фруктів у другій половині дня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка.

Чи можна їсти фрукти ввечері і не гладшати?

Люди вірять, що у фруктах багато цукру, але це не зовсім так. Насправді, у більшості фруктів цукру зовсім не багато - близько 10%. І цукор цей знаходиться всередині клітин, оточених клітковиною, що робить фрукти ситними, перешкоджаючи переїданню.

Друге, що ви повинні знати, що цукор з фруктів не перетворюється в жир.

Віктор зазначив, що існує механізм трансформації вуглеводів у жири в організмі. Але вуглеводи організм завжди намагається запасти в печінці та м'язах і спалити, і тільки в крайньому разі, коли вуглеводні комірки переповнені, а тканини не встигають спалювати цукор, який активно надходить з кишечного тракту, він, щоб кров не стала сиропом, перетворює вуглеводи в жир.

Але якщо протягом дня ви не їсте "тонни цукру", вуглеводи не перетворюватимуться в жир, навіть спожиті ввечері, навіть якщо ці вуглеводи - цукор.

Третій міф полягає в тому, що, коли ввечері ми лягаємо спати - калорії не спалюються, а відкладаються на боках.

Мандзяк повідомив, що приблизно 75% калорій людина спалює в стані фізичного спокою.

"Сон - це теж стан фізичного спокою, при якому активно спалюються калорії. А мозок і еритроцити, які живляться глюкозою, вночі активно спалюватимуть цукор, спожитий у вигляді фруктів", - додав він.

Таким чином можемо підбити підсумок, що фрукти ввечері можна, це позитивно для фігури, корисно для тіла і дуже смачно.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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