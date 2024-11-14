Дає відчуття бадьорості: лікар назвала масажер, яким користується 35 років

Аплікатор Кузнєцова є ефективним масажером проти болю в спині та впливає на стан всього організму. Лікар розповіла, що чому користується масажером понад 35 років та чим він такий корисний.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як виглядає масажер та що не варто робити під час використання.
За словами інтегративного лікаря та дерматолога Анни Безик, аплікатор Кузнєцова - потужний засіб рефлексної дії на тіло людини, впливає на точки акупунктури, які розташовані по всій поверхні шкіри і пов’язані з внутрішніми органами.
Шипи аплікаційного виробу подразнюють біологічно активні точки на шкірі, стимулюючи роботу внутрішніх систем організму, покращуючи кровообіг у глибоких тканинах, стимулюючи імунітет.
Лікар зазначила, що невеликі шипи масажера впливають на нервові волокна у певних ділянках тіла та людина отримує ефект аналогічний голкотерапії або точковому масажу.
"Я з цим знайома змалечку, моя бабуся їх робила самостійно, для всієї сімʼї, тож він зі мною вже майже 35 років", - додала Безик.
При поверхневому контакті зі шкірою голки аплікатора активізують кровообіг у зоні впливу, що своєю чергою позитивно впливає на нервові закінчення та стан м’язів у цілому.
Після вдавлювання шипів м’язи розслаблюються, прискорюються процеси метаболізму, відступає фізична втома та з’являється почуття бадьорості. Таким чином, аплікатор позитивно впливає на нервові закінчення в сухожиллях, суглобах та близько суглобових поверхнях.
В результаті людина може повноцінно розслабитися та отримати заряд бадьорості, але й усунути больовий синдром у різних частинах тіла.
Можна почати з 5-7 хв, повністю лягаючи спиною та шийним відділом. Потім збільшуючи час до 10-15 хв.
"При сильній втомі, можу заснути на ньому - це про повне розслаблення, але заводжу годинник на 20 хв обовʼязково, більше 20 хв, я не користуюсь їм", - йдеться у повідомленні.
Корисним буде такий масажер при таких станах:
Найкращою ознакою позитивного ефекту від аплікатора є легке почервоніння шкіри. У разі сильного болю, аплікатор можна змінити на інший. У цьому випадку потрібен аплікатор з меншою відстанню між голками.
Важливо, що масажні аплікатори Кузнецова належать до індивідуальних засобів. Під час масажу можуть виникати мікротравми шкіри, щоб запобігти інфікуванню. Тому передавати виріб у користування іншій людині не рекомендується.
Аплікатор Кузнєцова протипоказаний при таких станах:
Перед використанням аплікатора слід обовʼязково ознайомитись з інструкцією та проконсультувати з лікарем.
Раніше ми повідомляли, що дефіцит цього вітаміну призводить до болю у спині.
Також масажистка ділилась хитрим прийомом, який допоможе дитині бистро заснути.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дерматолога Анни Безик та сайт Zeta plus.