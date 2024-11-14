Дает ощущение бодрости: врач назвала массажер, которым пользуется 35 лет

Что известно

По словам интегративного врача и дерматолога Анны Безик, аппликатор Кузнецова - мощное средство рефлексного воздействия на тело человека, влияет на точки иглоукалывания, которые расположены по всей поверхности кожи и связаны с внутренними органами.

Шипы аппликационного изделия раздражают биологически активные точки на коже, стимулируя работу внутренних систем организма, улучшая кровообращение в глубоких тканях, стимулируя иммунитет.

Как работает

Врач отметила, что небольшие шипы массажера влияют на нервные волокна в определенных участках тела и человек получает эффект аналогичный иглотерапии или точечному массажу.

"Я с этим знакома с детства, моя бабушка их делала самостоятельно, для всей семьи, поэтому он со мной уже почти 35 лет", - добавила Безик.

Аппликатор Кузнецова (фото: Freepik)

При поверхностном контакте с кожей иглы аппликатора активизируют кровообращение в зоне воздействия, что в свою очередь положительно влияет на нервные окончания и состояние мышц в целом.

После вдавливания шипов мышцы расслабляются, ускоряются процессы метаболизма, отступает физическая усталость и появляется чувство бодрости. Таким образом, аппликатор положительно влияет на нервные окончания в сухожилиях, суставах и около суставных поверхностях.

В результате человек может полноценно расслабиться и получить заряд бодрости, но и устранить болевой синдром в разных частях тела.

Как пользоваться

Можно начать с 5-7 мин, полностью ложась спиной и шейным отделом. Затем увеличивая время до 10-15 мин.

"При сильной усталости, могу заснуть на нем - это о полном расслаблении, но завожу часы на 20 мин обязательно, больше 20 мин, я не пользуюсь им", - говорится в сообщении.

Кому будет полезно

Полезным будет такой массажер при следующих состояниях:

для борьбы с остеохондрозом, болями в поясничном отделе позвоночника

при воспалительных заболеваниях суставов

при мигрени

при усталости и апатии

для борьбы с бессонницей

застойные явления на теле, такие как целлюлит

снять предменструальный болевой симптом

﻿﻿﻿уменьшение спазмирования мышц

улучшение циркуляции крови в органах и тканях

Лучшим признаком положительного эффекта от аппликатора является легкое покраснение кожи. В случае сильной боли аппликатор можно изменить на другой. В этом случае требуется аппликатор с меньшим расстоянием между иглами.

Важно, что массажные аппликаторы Кузнецова относятся к индивидуальным средствам. Во время массажа могут возникать микротравмы кожи, чтобы предотвратить инфицирование. Поэтому передавать изделие другому человеку не рекомендуется.

Кому противопоказано

Аппликатор Кузнецова противопоказан при следующих состояниях:

переломы или травмы с обильными опухолями

кровотечения

воспаление лимфоузлов

открытая форма туберкулеза

наличие бородавок или папиллом на коже

гемофилия

психические расстройства

Перед использованием аппликатора обязательно ознакомиться с инструкцией и проконсультировать с врачом.