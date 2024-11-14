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Дает ощущение бодрости: врач назвала массажер, которым пользуется 35 лет

Врач рассказала, чем полезен Аппликатор Кузнецова (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Аппликатор Кузнецова является эффективным массажером против боли в спине и влияет на состояние всего организма. Врач рассказала, что почему пользуется массажером более 35 лет и чем он так полезен.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как выглядит массажер и что не следует делать во время использования.

Что известно 

По словам интегративного врача и дерматолога Анны Безик, аппликатор Кузнецова - мощное средство рефлексного воздействия на тело человека, влияет на точки иглоукалывания, которые расположены по всей поверхности кожи и связаны с внутренними органами.

Шипы аппликационного изделия раздражают биологически активные точки на коже, стимулируя работу внутренних систем организма, улучшая кровообращение в глубоких тканях, стимулируя иммунитет.

Как работает

Врач отметила, что небольшие шипы массажера влияют на нервные волокна в определенных участках тела и человек получает эффект аналогичный иглотерапии или точечному массажу.

"Я с этим знакома с детства, моя бабушка их делала самостоятельно, для всей семьи, поэтому он со мной уже почти 35 лет", - добавила Безик.

Аппликатор Кузнецова (фото: Freepik)

При поверхностном контакте с кожей иглы аппликатора активизируют кровообращение в зоне воздействия, что в свою очередь положительно влияет на нервные окончания и состояние мышц в целом.

После вдавливания шипов мышцы расслабляются, ускоряются процессы метаболизма, отступает физическая усталость и появляется чувство бодрости. Таким образом, аппликатор положительно влияет на нервные окончания в сухожилиях, суставах и около суставных поверхностях.

В результате человек может полноценно расслабиться и получить заряд бодрости, но и устранить болевой синдром в разных частях тела.

Как пользоваться

Можно начать с 5-7 мин, полностью ложась спиной и шейным отделом. Затем увеличивая время до 10-15 мин.

"При сильной усталости, могу заснуть на нем - это о полном расслаблении, но завожу часы на 20 мин обязательно, больше 20 мин, я не пользуюсь им", - говорится в сообщении.

Кому будет полезно

Полезным будет такой массажер при следующих состояниях:

  • для борьбы с остеохондрозом, болями в поясничном отделе позвоночника
  • при воспалительных заболеваниях суставов
  • при мигрени
  • при усталости и апатии
  • для борьбы с бессонницей
  • застойные явления на теле, такие как целлюлит
  • снять предменструальный болевой симптом
  • ﻿﻿﻿уменьшение спазмирования мышц
  • улучшение циркуляции крови в органах и тканях

Лучшим признаком положительного эффекта от аппликатора является легкое покраснение кожи. В случае сильной боли аппликатор можно изменить на другой. В этом случае требуется аппликатор с меньшим расстоянием между иглами.

Важно, что массажные аппликаторы Кузнецова относятся к индивидуальным средствам. Во время массажа могут возникать микротравмы кожи, чтобы предотвратить инфицирование. Поэтому передавать изделие другому человеку не рекомендуется.

Кому противопоказано

Аппликатор Кузнецова противопоказан при следующих состояниях:

  • переломы или травмы с обильными опухолями
  • кровотечения
  • воспаление лимфоузлов
  • открытая форма туберкулеза
  • наличие бородавок или папиллом на коже
  • гемофилия
  • психические расстройства

Перед использованием аппликатора обязательно ознакомиться с инструкцией и проконсультировать с врачом.

Ранее мы сообщали, что дефицит этого витамина приводит к боли в спине.

Также массажистка делилась хитрым приемом, который поможет ребенку бистро уснуть.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница дерматолога Анны Безик и сайт Zeta plus.

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