Дает ощущение бодрости: врач назвала массажер, которым пользуется 35 лет

Аппликатор Кузнецова является эффективным массажером против боли в спине и влияет на состояние всего организма. Врач рассказала, что почему пользуется массажером более 35 лет и чем он так полезен.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как выглядит массажер и что не следует делать во время использования.
По словам интегративного врача и дерматолога Анны Безик, аппликатор Кузнецова - мощное средство рефлексного воздействия на тело человека, влияет на точки иглоукалывания, которые расположены по всей поверхности кожи и связаны с внутренними органами.
Шипы аппликационного изделия раздражают биологически активные точки на коже, стимулируя работу внутренних систем организма, улучшая кровообращение в глубоких тканях, стимулируя иммунитет.
Врач отметила, что небольшие шипы массажера влияют на нервные волокна в определенных участках тела и человек получает эффект аналогичный иглотерапии или точечному массажу.
"Я с этим знакома с детства, моя бабушка их делала самостоятельно, для всей семьи, поэтому он со мной уже почти 35 лет", - добавила Безик.
При поверхностном контакте с кожей иглы аппликатора активизируют кровообращение в зоне воздействия, что в свою очередь положительно влияет на нервные окончания и состояние мышц в целом.
После вдавливания шипов мышцы расслабляются, ускоряются процессы метаболизма, отступает физическая усталость и появляется чувство бодрости. Таким образом, аппликатор положительно влияет на нервные окончания в сухожилиях, суставах и около суставных поверхностях.
В результате человек может полноценно расслабиться и получить заряд бодрости, но и устранить болевой синдром в разных частях тела.
Можно начать с 5-7 мин, полностью ложась спиной и шейным отделом. Затем увеличивая время до 10-15 мин.
"При сильной усталости, могу заснуть на нем - это о полном расслаблении, но завожу часы на 20 мин обязательно, больше 20 мин, я не пользуюсь им", - говорится в сообщении.
Полезным будет такой массажер при следующих состояниях:
Лучшим признаком положительного эффекта от аппликатора является легкое покраснение кожи. В случае сильной боли аппликатор можно изменить на другой. В этом случае требуется аппликатор с меньшим расстоянием между иглами.
Важно, что массажные аппликаторы Кузнецова относятся к индивидуальным средствам. Во время массажа могут возникать микротравмы кожи, чтобы предотвратить инфицирование. Поэтому передавать изделие другому человеку не рекомендуется.
Аппликатор Кузнецова противопоказан при следующих состояниях:
Перед использованием аппликатора обязательно ознакомиться с инструкцией и проконсультировать с врачом.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница дерматолога Анны Безик и сайт Zeta plus.