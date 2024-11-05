Дефіцит цього важливого вітаміну призводить до болю у спині та шиї

Болі в спині та шиї можуть з'явитися через дефіцит вітаміну D в організмі. Деякі продукти харчування допоможуть заповнити дефіцит та уникнути проблем зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Чому вітамін D важливий

Людям, які страждають від болю в спині, рекомендується перевірити рівень вітамінів. Дослідження показують, що нестача вітаміну D може викликати біль у кістках і попереку, шиї та м’язові спазми.

Вітамін D підтримує здоров'я кісток, покращуючи засвоєння організмом кальцію та метаболізм кісток. Нестача вітаміну D може збільшити шанси на розвиток захворювань, пов’язаних з кістками, таких як остеопороз і саркопенія, що включає втрату м’язової маси.

Рецептор вітаміну D можна знайти в нервових клітинах, відомих як ноцицептори, які відповідають за виявлення болю. Цей вітамін також може впливати на шляхи сигналізації про біль в організмі, потенційно впливаючи на хронічний біль.

Симптоми дефіциту можуть бути ледь помітними та нечіткими, що ускладнює визначення.

Як правило, дефіцит вітаміну D усувається за допомогою добавок разом із коригуванням дієти та способу життя.

До того ж вітаміни B12 і C також можуть сприяти болю в спині:

Вітамін B12: нестача може призвести до неврологічних проблем, включаючи біль у спині, пов’язаний з нервами. Цей вітамін має вирішальне значення для підтримки здоров’я нервів, особливо спинного мозку

Вітамін С: нестача призводить до болю в спині, оскільки він негативно впливає на вироблення колагену. Крім того, недостатній рівень пов’язаний з болем у шиї

Магній також відіграє ключову роль в активації вітаміну D, тому варто включити цей мінерал у свій раціон.

Продукти, багаті вітаміном D

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