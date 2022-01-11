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Массажистка поделилась хитрым приемом, который поможет ребенку заснуть: "каждый раз срабатывает"

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Вторник 11 января 2022 15:03
Массажистка поделилась хитрым приемом, который поможет ребенку заснуть: "каждый раз срабатывает" Как помочь заснуть малышу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Всем мамам знакома ситуация, когда малыш не может уснуть. Но не спешите рвать на себе волосы. Массажистка поделилась двумя способами, которые действительно работают и помогут заснуть ребенку.

Об этом пишет Metro.

Пользователь TikTok по имени Элина - сертифицированный инструктор по детскому массажу. Она поделилась своей простой техникой, которая поможет вашему ребенку легче заснуть.

В ролике Элина говорит, что эта техника "работает каждый раз!".

Используя куклу для демонстрации, Элина показала, что ребенка нужно просто погладить по голове, чтобы он уснул.

Шаг 1: Проведите указательным пальцем ото лба к носу малыша.
Шаг 2: Аккуратно потрите малышу брови.

Кстати, у Элины есть несколько видеороликов на ее странице, которые демонстрируют, как помочь вашему ребенку справиться с различными проблемами, такие как колики, запоры и понять, почему малыши кричат.

После публикации оригинального видео о детском массаже Элина также опубликовала еще одну технику детского массажа, чтобы уложить вашего ребенка спать.

В нем она повторяет первые два шага, но также добавляет третий метод.

Как мы ранее писали, родителям рассказали, как правильно бороться с истериками детей.

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