Дідусь кілька годин просидів біля тіла онуки: фото наслідків атаки Києва зворушує до сліз

Росіяни в ніч на 1 червня під час ракетної атаки Києва вбили дитину, дівчинку 2012-го року народження. В Деснянському районі загалом загинуло троє людей, а фото дідуся, який сидить поруч з мертвою онукою, вже облетіло світ і на нього не можна дивитися без сліз.

В Деснянському районі оголосили жалобу

На кадрі нижче видно, що літній чоловік сидить на стільчику поруч 3 10-11 річною дитиною, тіло якої завернуто у фольгу.

Фото: Сергій Окунєв

Що відомо про нічну трагедію

Після ракетної атаки Києва найбільше постраждав Лісовий масив, де пошкоджено дитячу поліклініку на Ореста Левицького, 18-А (колишня Курчатова). У двох школах (№212 та ймовірно 152), садочку біля поліклініки (ймовірно, №514), а також в дільничному пункті поліції, розташованому поруч, вибиті вікна та двері.

Крім того з одного житлового будинку зірвало балкон, пошкоджено вікна і двері.

Оновлення: згодом Віталій Кличко уточнив, що "у Деснянському районі наразі пошкоджені три школи, дитячий садочок, 6 будинків та поліцейський відділок".

В районі 1 червня оголошено траур.

Згодом з'явилося і відео, в якому було сказано, що матір дівчинки також загинула і її тіло лежало поруч, біля дверей поліклініки.

Люди загинули через зачинене укриття?

Стало відомо, що одна жінка, яка разом з дитиною намагалася потрапити в укриття в підвалі тієї самої поліклініки, загинула через те, що двері виявилися зачиненими. Люди стукали, але їм ніхто не відчинив. В цей момент пролунав вибух.

Чоловік загиблої розповів про те, що сталося, повідомивши, що з дитиною все добре, але дружина, на жаль загинула.

Також повідомляється, що охоронець медзакладу, який мав відповідати за укриття, ніби-то спав п'яний. Ця інформація перевіряється.

Наразі правоохоронці здійснюють слідчі дії в поліклініці та на її території. Порушені кримінальні справи.

"Звернувся до Офісу Президента та уряду, які погоджують призначення та звільнення глав районів столиці, про відсторонення голови Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обовʼязків, поки триває слідство щодо того чи було відчиненим вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей. Відстороненим має бути і керівник медзакладу, якого призначала Деснянська райадміністрація", - зазначив мер столиці.

Загалом, внаслідок нічного обстрілу столиці постраждали 19 людей (в Деснянському, Дніпровському і Дарницькому районах). З них троє людей загинули, в тому числі 1 дитина.