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Нічна ракетна атака на Київ: кількість поранених збільшилася

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Київ, Четвер 01 червня 2023 11:17
Нічна ракетна атака на Київ: кількість поранених збільшилася Фото: у Києві збільшилася кількість пострадалих через ракетну атаку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість постраждалих у Києві через нічну ракетну атаку збільшилася. Один з поранених у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталій Кличка у Telegram.

"Загалом, внаслідок нічного обстрілу столиці постраждали 19 людей. З них троє людей загинули, в тому числі 1 дитина", - зазначив міський голова.

За його словами, поранення отримали 16 осіб, дев'ятьох осіб госпіталізували, одна людина у важкому стані. Серед травмованих також є дитина.

При цьому Офіс генерального прокурора зазначає, що постраждали 15 осіб, з яких 11 госпіталізували.

Нічна ракетна атака на Київ

Росія в ніч на 1 червня випустила по Києву 10 ракет з ОТРК "Іскандер". З них 7 бали балістичними, а 3 - крилатими. Сили ППО збили всі російські ракети.

Уламки впали у трьох районах столиці. Попередньо, було відомо про 10 постраждалих. У Деснянському районі Києва через падіння уламків загинули троє осіб: дитина, її мама та ще одна жінка. За попередніми даними, вони прямували до укриття у поліклініці, яке було на момент атаки закритим.

Поліція вже відкрила кримінальну справу через закрите укриття і розпочала розслідування. Охоронця медичного закладу затримали.

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