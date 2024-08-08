Діброва, гай та бір: чому не варто плутати ці поняття і як говорити правильно

За словами мовознавця, усі три слова - про природу. Однак кожне з них має своє тлумачення.

Наприклад, гай - це невеликий ліс, переважно листяний. Гаї бувають різними.

"От якщо у невеличкому лісі переважають берези, то його називають березовий гай або березняк", - пояснив Авраменко.

Бір - це ліс, у якому переважають хвойні дерева, наприклад, сосни.

"Якщо домінують сосни або інші хвойні дерева, то такий ліс називають бором (бір)", - зазначає педагог.

І за словами педагога, значення слова "діброва" таке - це ліс, в якому переважна більшість дерев - дуби.

Якщо ви не знаєте або не розрізняєте, як називаються дерева, то можна використовувати слово "ліс". І саме його кажуть більшість українців, коли треба позначити місце, де є багато дерев.

Авраменко нагадав рядки з вірша відомого українського поета Павла Тичини:

Гаї шумлять - я слухаю

Хмарки біжать - милуюся.

Милуюся - дивуюся,

Чого душі моїй так весело.

А ще для позначення місця з деревами та кущами десь у місті використовують слова "парк" та "сквер". Але й вони мають різні значення.

"А ще звеселяють наші душі парки та сквери - своєрідні зелені острови у наших містах. Нагадаю, що сквер, на відміну від парку, невеличкий, він може розміститися у дворі між будинками або ж на перетині вулиць. До прикладу, сквер, що навколо Золотих воріт у Києві. Його так і називають - Золотоворітський сквер", - зазначив мовознавець.