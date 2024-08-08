UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Діброва, гай та бір: чому не варто плутати ці поняття і як говорити правильно

Коли та як правильно використовувати слова "гай", "діброва" та "бір" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В українській мові є слова, які схожі за своїм значенням, але мають різне тлумачення. Саме така ситуація зі словами "гай", "діброва" та "бір". І плутати їх не варто.

Чим відрізняються ці слова та коли їх потрібно використовувати правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення мовознавця Олександра Авраменка у YouTube.

За словами мовознавця, усі три слова - про природу. Однак кожне з них має своє тлумачення.

Наприклад, гай - це невеликий ліс, переважно листяний. Гаї бувають різними.

"От якщо у невеличкому лісі переважають берези, то його називають березовий гай або березняк", - пояснив Авраменко.

Бір - це ліс, у якому переважають хвойні дерева, наприклад, сосни.

"Якщо домінують сосни або інші хвойні дерева, то такий ліс називають бором (бір)", - зазначає педагог.

І за словами педагога, значення слова "діброва" таке - це ліс, в якому переважна більшість дерев - дуби.

Якщо ви не знаєте або не розрізняєте, як називаються дерева, то можна використовувати слово "ліс". І саме його кажуть більшість українців, коли треба позначити місце, де є багато дерев.

Авраменко нагадав рядки з вірша відомого українського поета Павла Тичини:

Гаї шумлять - я слухаю

Хмарки біжать - милуюся.

Милуюся - дивуюся,

Чого душі моїй так весело.

А ще для позначення місця з деревами та кущами десь у місті використовують слова "парк" та "сквер". Але й вони мають різні значення.

"А ще звеселяють наші душі парки та сквери - своєрідні зелені острови у наших містах. Нагадаю, що сквер, на відміну від парку, невеличкий, він може розміститися у дворі між будинками або ж на перетині вулиць. До прикладу, сквер, що навколо Золотих воріт у Києві. Його так і називають - Золотоворітський сквер", - зазначив мовознавець.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Мовний омбудсменМовний закон