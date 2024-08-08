Діброва, гай та бір: чому не варто плутати ці поняття і як говорити правильно

В українській мові є слова, які схожі за своїм значенням, але мають різне тлумачення. Саме така ситуація зі словами "гай", "діброва" та "бір". І плутати їх не варто.
Чим відрізняються ці слова та коли їх потрібно використовувати правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення мовознавця Олександра Авраменка у YouTube.
За словами мовознавця, усі три слова - про природу. Однак кожне з них має своє тлумачення.
Наприклад, гай - це невеликий ліс, переважно листяний. Гаї бувають різними.
"От якщо у невеличкому лісі переважають берези, то його називають березовий гай або березняк", - пояснив Авраменко.
Бір - це ліс, у якому переважають хвойні дерева, наприклад, сосни.
"Якщо домінують сосни або інші хвойні дерева, то такий ліс називають бором (бір)", - зазначає педагог.
І за словами педагога, значення слова "діброва" таке - це ліс, в якому переважна більшість дерев - дуби.
Якщо ви не знаєте або не розрізняєте, як називаються дерева, то можна використовувати слово "ліс". І саме його кажуть більшість українців, коли треба позначити місце, де є багато дерев.
Авраменко нагадав рядки з вірша відомого українського поета Павла Тичини:
Гаї шумлять - я слухаю
Хмарки біжать - милуюся.
Милуюся - дивуюся,
Чого душі моїй так весело.
А ще для позначення місця з деревами та кущами десь у місті використовують слова "парк" та "сквер". Але й вони мають різні значення.
"А ще звеселяють наші душі парки та сквери - своєрідні зелені острови у наших містах. Нагадаю, що сквер, на відміну від парку, невеличкий, він може розміститися у дворі між будинками або ж на перетині вулиць. До прикладу, сквер, що навколо Золотих воріт у Києві. Його так і називають - Золотоворітський сквер", - зазначив мовознавець.
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