"Олія, масло чи мастило". Мовознавець пояснив, коли та як правильно використовувати ці слова

Слово "масло" у російській мові позначає цілу групу слів - від машинного до оливкового. Однак в українській мові для кожної рідини є своє слово - відповідники.

Які слова використовуються в українській мові та коли вживати їх правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням пояснення на мовознавця Андрія Шимановського в Instagram.

За словами популяризатора української мови, багатозначне російське слово "масло" позначає збірну назву цілого ряду нерозчинних у воді хімічних речовин або сумішей речовин. А от в українській мові усі ті хімічні речовини мають свою назву.

Масло. Якщо йдеться про речовину тваринного походження, яку виробляють збиванням вершків або сметани та отримують солодковершкове масло або коров'яче масло.

Олія. Якщо йдеться про речовину рослинного походження. Також використовують для позначення фарби на основі такої речовини. Буває: рослинна олія, кукурудзяна олія, кокосова олія, какао-олія, картина виконана олією олійними фарбами.

Мастило. Якщо йдеться про речовину, застосовану для зменшення тертя, консервації виробів та герметизації. Буває біле мастило, мильне мастило, антикорозійне мастило, рідинне мастило.

Олива. Якщо йдеться про рідинні нерозчинні у воді суміші, які застосовують як мастильний, електроізоляційний матеріал та робочу рідину. Буває нафтова олива, машинна олива, дьогтева олива, синтетична олива, трансформаторна олива, гідравлічна олива.

Тому використовуйте слова правильно:

Вершкове масло - масло

Масло рослинне - олія

Моторне масло - моторне мастило

Загустівше масло - загусле мастило

Сливочне масло - вершкове масло