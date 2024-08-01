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"Щоденно чи щодня"? Як насправді говорити та писати українською правильно

Четвер 01 серпня 2024 08:05
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"Щоденно чи щодня"? Як насправді говорити та писати українською правильно Мовознавці пояснили, як правильно казати "щодня" або "щоденно" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Слова "щоденно", "щодня", "щодень", "щоднини" ми бачимо в нашій класиці й сучасній літературі. І всі ці слова мають одне й те саме значення. Однак використовуються вони зовсім по-різному.

Коли та як правильно вживати ці слова, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Глас".

"Я єсть той, який щоденно на будові, на посту", - пише Тичина.

"Ходив я в садочок щодня виглядати" - читаємо у Глібова.

"Споконвіку Прометея там орел карає, що день божий добрі ребра й серце розбиває" - у Тараса Шевченка.

"Для величних будов Батьківщини, для майбутнього щастя - щоднини лийся, лийся, гаряча сталь!" - Шпорта.

Насправді всі чотири слова мають однакове значення. Хіба що слова "щодня" та "щодень" ми часто чуємо в народному мовленні, а от на слова "щоднини" - дуже рідко. При цьому частіше вживається "щоденно" або "щоденний".

Мовознавці зазначають - чи не забагато в нас однакових прислівників, дуже схожих між собою, що означають одне поняття.

Таке явище навряд чи збагачує мову, вносить плутанину, коли постає питання, як краще сказати - "щодня" чи "щоденно".

Варто залишити ті слова, які живуть у народі, а слова типу "щоденно" залишити для тих випадків поетичної творчості, коли рима вірша потребує саме цього слова.

Раніше ми писали про те, як правильно називаються ягоди українською.

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