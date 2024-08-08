"Діброва, гай, бір": почему не стоит путать эти понятия и как говорить правильно

По словам языковеда, все три слова - о природе. Однако у каждого из них есть свое толкование.

Например, "гай" – это небольшой лес, преимущественно лиственный. Гаї бывают разными.

"Вот если в небольшом лесу преобладают березы, то его называют березовый гай или березняк", - объяснил Авраменко.

Бір – это лес, в котором преобладают хвойные деревья, например, сосны.

"Если доминируют сосны или другие хвойные деревья, то такой лес называют бором (бір)", - отмечает педагог.

И по словам педагога, значение слова "діброва" такое - это лес, в котором подавляющее большинство деревьев - дубы.

Если вы не знаете или не различаете, как называются деревья, можно использовать слово "ліс". И именно его говорят большинство украинцев, когда нужно обозначить место, где много деревьев.

Авраменко напомнил строчки из стихотворения известного украинского поэта Павла Тычины:

Гаї шумлять - я слухаю

Хмарки біжать - милуюся.

Милуюся - дивуюся,

Чого душі моїй так весело.

А еще для обозначения места с деревьями и кустарниками где-то в городе используют слова "парк" и "сквер". Но и они имеют разные значения.

"А еще веселят наши души парки и скверы - своеобразные зеленые острова в наших городах. Напомню, что сквер, в отличие от парка, небольшой, он может разместиться во дворе между домами или на пересечении улиц. К примеру, сквер вокруг Золотых" ворот в Киеве. Его так и называют - Золотоворотский сквер", - отметил языковед.