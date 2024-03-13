UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Діагностовано переддіабет: лікар розповіла, що категорично не можна їсти

Що не можна їсти та пити при переддіабеті (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Переддіабет - це стан, коли ви вже на шляху до розвитку діабету 2 типу. І якщо ви терміново не зміните своє життя, є ризик отримати страшний діагноз, що значно підвищує ризик серцевого нападу та виникнення інших проблем зі здоров'ям.

Як потрібно змінити свій раціон харчування, якщо у вас переддіабет, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольги Безуглої в Instagram.

Фахівець зазначає, що здорові зміни в раціоні харчування можуть затримати або навіть запобігти появі діабету 2 типу. Основна мета - скоригувати споживання вуглеводів, віддаючи перевагу складним вуглеводам з низьким глікемічним індексом та коригуючи їх вміст у вашому раціоні. Також варто додати фізичні вправи для спалювання.

Що таке рівень цукру в крові

Рівень цукру в крові - це кількість цукру, що на цей час циркулює у вашому кровотоці. Коли у вас переддіабет, рівень цукру в крові вищий, ніж повинен бути, але ще не настільки високий, щоб розвинувся діабет 2 типу.

Які правила допоможуть знизити рівень цукру в крові

Перше правило - скоротити споживання простих вуглеводів, таких як цукор.

Продукти з додаванням цукру включають:

  • цукерки та шоколад
  • випічку та тістечка
  • солодкі зернові сніданки
  • зефір та мармелад
  • солодкі йогурти та десерти
  • солодке морозиво
  • солодкі газовані напої та соки
  • фаст-фуд і напівфабрикати
  • шоколадні батончики та енергетичні батончики
  • солодкі молочні напої та коктейлі.

Важливо читати етикетки продуктів, оскільки цукор може бути прихованим під різними назвами та додаватися в неочікувані продукти.

Виключіть підсолоджені напої. Відмова від солодких напоїв - один з найпростіших (а для деяких людей - найлегший) спосіб знизити рівень цукру в крові.

Виключіть або зменшіть споживання:

  • алкоголю
  • енергетичні напоїв
  • фруктових соків
  • лимонадів
  • пуншів
  • солодкого чаю
  • підсолоджених кавових напоїв
  • газованої води


Вода - найкращий напій, і ви навіть можете додавати в неї фрукти та трави, щоб трохи оживити її смак. Інші хороші замінники включають несолодкий чай (гарячий або з льодом), каву і газовану воду, за умови, що вони не містять доданого цукру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорова їжаЗдорове харчуванняздоровяПоради лікаря