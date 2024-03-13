Диагностирован преддиабет: врач рассказала, что категорически нельзя есть

Преддиабет – это состояние, когда вы уже на пути к развитию диабета 2 типа. И если вы срочно не измените свою жизнь, есть риск получить страшный диагноз, что значительно повышает риск сердечного приступа и других проблем со здоровьем.
Как нужно изменить свой рацион питания, если у вас преддиабет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Ольги Безуглой в Instagram.
Специалист отмечает, что здоровые изменения в рационе питания могут задержать или даже предотвратить появление диабета 2 типа. Основная цель - скорректировать потребление углеводов, предпочитая сложные углеводы с низким гликемическим индексом и корректируя их содержание в вашем рационе. Также следует добавить физические упражнения для сжигания.
Уровень сахара в крови – это количество сахара, которое в настоящее время циркулирует в вашем кровотоке. Когда у вас преддиабет, уровень сахара в крови выше, чем должен быть, но еще не столь высок, чтобы развился диабет 2 типа.
Первое правило – сократить потребление простых углеводов, таких как сахар.
Продукты с добавлением сахара включают:
Важно читать этикетки продуктов, поскольку сахар может быть скрыт под разными названиями и добавляться в неожиданные продукты.
Выключите подслащенные напитки. Отказ от сладких напитков – один из самых простых (а для некоторых людей – самый легкий) способ снизить уровень сахара в крови.
Выключите или уменьшите потребление:
Вода – лучший напиток, и вы даже можете добавлять в нее фрукты и травы, чтобы немного оживить ее вкус. Другие хорошие заменители включают несладкий чай (горячий или со льдом), кофе и газировку, при условии, что они не содержат добавленного сахара.
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