Дезодоранты не спасают: что делать, если вы в жару сильно потеете

Летом многие люди пользуются дезодорантами в большом количестве в надежде, что они спасут от сильного пота. Ведь в рекламах показывают, что пара пшиков и свежесть на весь день обеспечена. Но в реальности все иначе и порой в сильную жару дезодоранты и антиперспиранты совсем не помогают.

Что же делать в такой ситуации, если вы сильно потеете - читайте в материале ниже.

Стакан воды после пробуждения

Начиная свое утро с чашки чая или воды, вы усиливаете потоотделение. Поэтому первым делом после пробуждения нужно выпить стакан обычной воды с лимоном. Вода нормализует баланс влаги и уменьшит потоотделение.

Откажитесь от специй

Специи, острые соусы, пряности - все это, конечно, вкусно. Но это заставляет желудок работать активнее, ускоряет сердечный ритм и прилив крови к органам - уверяют эксперты. А вместе с этими процессами усиливается потоотделение.

Поэтому, если по прогнозам день будет жарким, откажитесь от острых блюд и выбирайте более нежную и нейтральную пищу.

Высыпайтесь

Вы удивитесь, но нехватка сна и сильное потоотделение между собой взаимосвязаны. Если вы мало отдыхали, ваш организм работает на пределе и в течение дня вас может кидать в жар. Поэтому старайтесь соблюдать полноценный график сна - вечером ложитесь отдыхать чуть раньше.

Обратите внимание на ткань одежды

Одежда летом имеет большое значение и ткань может влиять на потоотделение. Синтетические ткани, плотная одежда - гарантия, что вам будет жарко даже при умеренной жаре.

А вот лен, хлопок или шелк позволяют вашей коже дышать и нормализовать температуру тела, а значит - пота будет меньше.

Имеет значение также и цвет - черная и одежда темных оттенков нагревается на солнце значительно быстрее и сильнее, чем одежда светлых оттенков.

И еще один лайфхак - выбирайте летом свободные вещи, откажитесь от узких футболок, маек, сарафанов. Чем свободней будет циркулировать воздух, тем меньше у вас риск обнаружить пятна пота на одежде.

Используйте специальные вкладки

Если с потом совсем беда, то используйте специальные вкладыши для подмышек. Под одеждой они незаметны, а пот они впитывают отлично и уберегут вас от неприятной ситуации.

Контрастный душ

Перепады температур помогают телу нормализовать потоотделение. Используйте не очень горячую и очень холодную воду, а теплую и комнатной температуры. После душа не вытирайтесь полотенцем, а дайте коже полностью высохнуть. Только после этого одевайтесь.