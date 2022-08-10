Действует 30 дней: как украинцам получить рецепт на антибиотик

С 1 августа 2022 года украинцы могут купить антибиотики только по рецепту. Такая возможность будет доступной в тех учреждениях, которые подключены к электронной системе здравоохранения.

Как получить рецепт на препарат?

Рецепт на антибиотики выписывает только врач, назначающий лечение. Это касается как врачей коммунальных, так и частных медучреждений.



Рецепт выписывают не на торговое название антибиотика, а на действующее вещество. Врач укажет лекарственную форму и дозировку. Также врач напечатает информационную справку к е-рецепту со способом применения и продолжительностью приема антибиотика. Эта справка должна быть утверждена подписью и печатью врача.

Если пациент лечится в стационаре, все препараты, в том числе антибиотики, из Национального перечня основных лекарственных средств и согласно отраслевым стандартам он получает бесплатно и без рецепта.

Только в исключительных случаях врач может выписать рецепт на антибиотик, которого нет в Нацперечне. Тогда этот антибиотик нужно приобрести в аптеке. Выписывание же рецепта на антибиотики из Нацперечня будет нарушением условий договора с НСЗУ.

Рецепт на антибиотики действует в течение 30 дней. Приобрести антибиотик можно в любой аптеке. Для этого достаточно показать фармацевту информационную справку или бумажный рецепт. Работник аптеки предложит имеющиеся торговые названия антибиотиков с действующим веществом, указанное в рецепте. После погашения рецепта фармацевт поставит на документе отметку "Отпущено" и вернет его пациенту. Хранить бумажные справки и рецепты не нужно.



На время переходного периода – до конца года – антибиотики будут отпускаться как по электронным, так и по бумажным рецептам.

На временно оккупированных территориях и зоне ведения боевых действий антибиотики можно получить без рецепта.

Важно знать

Самолечение антибиотиками и их бесконтрольный прием влечет за собой устойчивость бактерий к действию лекарства. Поэтому многие инфекционные болезни, которые сейчас поддаются лечению, могут стать опасными. Именно поэтому в Украине, как и во многих других странах, антибиотики отпускаются только по рецепту врача.