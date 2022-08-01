Пациенты вредят своему здоровью: врач отреагировала на продажу антибиотиков по рецепту

С 1 августа купить антибиотики в Украине можно будет только по электронному рецепту. Получить его можно как в государственных, так и в частных больницах. Врач Виктория Ганджа считает такое решение правительства правильным, ведь отпуск лекарства без рецепта вредил сами пациентам.

Медик еще раз напомнила, что у нас в стране лекарства есть рецептурные и безрецептурные. И это отмечено в каждой инструкции и по большому счету в государстве ничего не изменилось. Но пациенты и врачи совсем забыли об этом.

Виктория отметила, что это все было по рецепту и раньше.

"Только врач должен был его выписать, вы принести в аптеку, показать, а так как провизор или фармацевт не должен их забирать и хранить, то вы показали и унесли с собой. А провизор вам отпустил товар. Как-то так. И это все лекарство, и не только антибиотик (ну кроме красного бланка и безрецептурных). Но зачем это аптекам, если они должны заработать", - написала Виктория.

По словам врача, как-то так постепенно провизор, фармацевт превратился в "отпускайла" и "продавца". Профессия провизора изменилась и обесценилась.

Почему антибиотики без рецепта это плохо?

Пациенты вредят своему здоровью, не имея достаточных знаний, чтобы оценить необходимость в применении антибактериальных лекарств и противопоказания к применению антибактериальных препаратов. Это, в свою очередь, приводит к резистентности микроорганизмов к действию антибактериальных средств.

ВОЗ объявила антибиотикорезистентность - одной из основных угроз человечеству. И так это и есть. Ибо посев с того, что мы сеем - нечувствительный к средствам.

"Оговорюсь сразу, что врачи тоже свою лепту внесли, потому что до сих пор на вирусняк "на всякий случай" выписывают антибиотик. И на каждый чих и пук. Поэтому нужно ставить точку", - высказала свое мнение врач.