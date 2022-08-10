ua ru
Ср, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Діє 30 днів: як українцям отримати рецепт на антибіотик

Новость на русском →
Середа 10 серпня 2022 09:41
Діє 30 днів: як українцям отримати рецепт на антибіотик Фото: Як отримати рецепт на антибіотик (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

З 1 серпня 2022 року українці можуть купити антибіотики тільки за рецептом. Така можливість буде доступною в тих установах, які підключені до електронної системи охорони здоров'я.

Як же отримати рецепт на ліки розповіли в Центрі громадського здоров'я.

Як отримати рецепт на препарат?

Рецепт на антибіотики виписує тільки лікар, який призначає лікування. Це стосується як лікарів комунальних, так і приватних медустанов.

Рецепт виписують нема на торгову назву антибіотика, а на діючу речовину. Лікар вкаже лікарську форму і дозування. Також лікар надрукує інформаційну довідку до E-рецепту зі способом застосування та тривалістю прийому антибіотика. Ця довідка повинна бути затверджена підписом і печаткою лікаря.

Якщо пацієнт лікується в стаціонарі, всі препарати, в тому числі антибіотики, з Національного переліку основних лікарських засобів і відповідно до галузевих стандартів він отримує безкоштовно і без рецепта.

Тільки у виняткових випадках лікар може виписати рецепт на антибіотик, якого немає в Нацпереліку. Тоді цей антибіотик потрібно придбати в аптеці. Виписування ж рецепта на антибіотики з Нацпереліку буде порушенням умов договору з НСЗУ.

Рецепт на антибіотики діє протягом 30 днів. Придбати антибіотик можна в будь-якій аптеці. Для цього достатньо показати фармацевту інформаційну довідку або паперовий рецепт. Працівник аптеки запропонує наявні торгові назви антибіотиків з діючою речовиною, зазначеною в рецепті. Після погашення рецепта фармацевт поставить на документі позначку "відпущено" і поверне його пацієнту. Зберігати паперові довідки та рецепти не потрібно.

На час перехідного періоду – до кінця року - антибіотики відпускатимуться як за електронними, так і за паперовими рецептами.

На тимчасово окупованих територіях та зоні ведення бойових дій антибіотики можна отримати без рецепта.

Важливо знати

Самолікування антибіотиками і їх безконтрольний прийом тягне за собою стійкість бактерій до дії ліків. Тому багато інфекційних хвороб, які зараз піддаються лікуванню, можуть стати небезпечними. Саме тому в Україні, як і в багатьох інших країнах, антибіотики відпускаються тільки за рецептом лікаря.

Як ми раніше писали, українцям назвали головні помилки при прийомі антибіотиків.

До речі, лікар відреагувала на продаж антибіотиків за рецептом.

Читайте РБК-Україна в Google News
антибиотики
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя