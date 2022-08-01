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Теперь только по рецепту. Правила покупки антибиотиков в Украине изменились

Новина українською →
Понедельник 01 августа 2022 10:54
Теперь только по рецепту. Правила покупки антибиотиков в Украине изменились Фото: украинцы с сегодняшнего дня будут получать электронный рецепт на антибиотик (m-rda.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

С сегодняшнего дня, 1 августа, украинцы начнут получать электронный рецепт на антибиотики. Такая возможность будет доступной в тех учреждениях, которые подключены к электронной системе здравоохранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Helsi.me.

Если учреждение, к которому обратился пациент, пока не работает с электронной системой здравоохранения, врач должен выписать пациенту бумажный рецепт.

Как получить рецепт на антибиотик:

  • обратиться на прием к врачу;
  • после осмотра, врач при необходимости выпишет электронный рецепт на антибиотик и выдаст пациенту информационную справку;
  • если заведение не подключено к электронной системе здравоохранения, врач выпишет пациенту бумажный рецепт;
  • электронный рецепт появляется в Helsi;
  • пациент имеет 30 дней для приобретения антибиотика по рецепту в аптеке.

"В районах проведения боевых действий или на временно оккупированных территориях аптеки смогут и дальше отпускать пациентам антибиотики без рецепта врача", - пишет пресс-служба Helsi.

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