Украинцам назвали главные ошибки при приеме антибиотиков

Антибиотики очень эффективно борются с бактериями. Но они имеют побочные эффекты и должны назначаться и приниматься под наблюдением специалистов. Если использовать антимикробные препараты бесконтрольно, можно навредить своему здоровью.

Что вам нужно знать об антибиотиках

Антибиотики действуют только на бактерии. Никогда не используйте их при вирусных инфекциях, потому что антибиотики беспомощны в борьбе с ними.

Не занимайтесь самолечением! Только врач может четко определить, когда следует принимать антибиотики и какие именно.

Не прерывайте курс антибиотиков самостоятельно. И никогда не используйте самовольно антибиотики из пачки, оставшейся после курса лечения. Не делитесь этим лекарством с другими и не советуйте его принимать.

Вакцинируйтесь, следите за гигиеной рук, держитесь как можно дальше от больных людей. Это и профилактика заболеваний, и возможность снизить количество использования антибиотиков.

Немедленно обращайтесь к врачу, если антибиотики, которые он прописал, не упрощают симптомы заболевания. Возможно, вам нужно подобрать другой препарат.



Не забывайте, что когда дело дошло до антибиотиков, и вообще — в вопросах, касающихся здоровья, не слушайте рядовых граждан без медицинской экспертизы. Если вы болеете, обратитесь за помощью, потому что назначать антибиотики — дело врача.

Следуйте пяти правилам ВОЗ для безопасного приготовления пищи:

Соблюдайте чистоту.

Используйте безопасную воду и продукты.

Тщательно готовьте еду, которую опасно употреблять сырой.

Разделяйте сырую и уже приготовленную еду.

Храните пищу при безопасной температуре.

Также не покупайте и не употребляйте продукты, производимые с использованием антибиотиков. Антимикробные препараты дают животным для профилактики болезней и быстрого роста, в результате чего они хранятся в тканях даже после попадания на стол в виде блюд.

Также следует обратить внимание на выбор молочных продуктов, в которых часто используют антибиотики с целью продления срока хранения.